Inscrições abertas para curso on-line de Sintaxe da Unioeste

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) está promovendo o curso de extensão “Sintaxe: O período simples na gramática tradicional”, com apoio da Fundação Araucária. O curso está organizado em torno de mais de 100 videoaulas, com abordagem do período simples conforme a gramática tradicional e a Nomenclatura Gramatical Brasileira, e críticas a essa perspectiva. Além das videoaulas, serão disponibilizados 18 questionários e 14 arquivos com exercícios.

A indicação de interesse pelo curso deve ser feita até o dia 15 de outubro, pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0jZl4BIMasGRrJxxifNTTme8hvm7gIoHuol5q5K3orVcR7A/viewform. Até dois dias úteis após o recebimento da comunicação de interesse no curso, o aluno receberá um e-mail com indicação sobre o pagamento da inscrição, que deverá ser feito em até 5 dias úteis após o recebimento do e-mail. O dinheiro arrecadado será revertido integralmente para uma campanha de arrecadação de alimentos.

O curso será no período de 15 de outubro até 15 de dezembro e as interações ocorrerão na Plataforma Edmodo. Além do roteiro inicial, o aluno receberá de mais 20 arquivos em pdf, a partir dos quais acessarão videoaulas, questionários e desafios, além dos slides das principais videoaulas. Após o término do curso, as aulas ficarão disponíveis até o dia 5 de fevereiro, porém, nesse período, não ocorrerá interação com professores ou tutores.

A professora Alcione Corbari explica que há duas possibilidades de certificação. “Além de fazer a inscrição, o cursista precisa assistir as videoaulas e fazer as atividades. Se o aluno fazer pelo 75% das atividades, ganha um certificado de até 45 horas, que será medido de acordo com a quantidade de atividades entregues. Existe também a possibilidade de um certificado de até 65 horas, se o aluno fazer também os desafios, que são exercícios discursivos”.

Para mais informações, acesse: https://drive.google.com/drive/folders/12QOgx0WdbUzGB8gTEmLluKP9CiPzqy2v.