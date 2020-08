Inscrições para o Pense Agro terminam neste domingo

As inscrições para o Pense Agro, hackathon online da Escola Agrícola 4.0, terminam neste domingo (16). A maratona de inovação, promovida pela Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares do Paraná (Fetaep) e pelo Governo do Estado, tem o objetivo de fomentar a cultura da inovação na agricultura familiar e busca por soluções que possam ser aplicadas no ensino técnico agrícola do Estado.

Para se inscrever, basta acessar o link “Inscrição” no site www.penseagro.pr.gov.br.

O hackathon acontece entre 21 e 23 de agosto e é voltado principalmente para estudantes dos colégios agrícolas paranaenses, mas a participação também é aberta para professores, pesquisadores e profissionais da agricultura ou da inovação.

Os participantes deverão criar soluções para os desafios propostos dentro de três temas: Energias Renováveis, Uso e Reúso de Água e Horticultura em Condições Climáticas Adversas. As soluções passarão pela avaliação de um júri e as três melhores serão premiadas.

O primeiro lugar receberá R$ 3 mil e uma vaga no programa Startup Level One do Sebrae. A equipe que ficar na segunda posição ganhará R$ 2 mil e 5 horas de consultoria gratuita no Sebrae. Os terceiros colocados recebem um prêmio de R$ 1 mil e 2 horas de consultoria na entidade.

Desafios

Na categoria de Energias Renováveis (http://www.penseagro.pr.gov.br/Desafio%20Energias%20Renova%CC%81veis.pdf), são seis desafios, que incluem produção de energia autossustentável, otimização do consumo de energia no processo de ordenha, criação de um sistema de controle automático para biodigestores e de uma máquina de secagem de grãos com controle de umidade, projeção de um sistema de iluminação externa e de ferramentas mais eficientes para o aquecimento de aviários.

Cinco desafios foram propostos dentro do tema Uso e Reúso de Água (http://www.penseagro.pr.gov.br/Desafio%20Uso%20e%20Reuso%20de%20A%CC%81gua.pdf), incluindo o desenvolvimento de programas de educação ambiental para sensibilizar sobre a preservação da água e de monitoramento da qualidade da água de rios e córregos no entorno das propriedades; criação de sistemas de irrigação eficientes, de reaproveitamento da água em estufas e viveiros e de descontaminação e reúso dos recursos hídricos.

Dentro da categoria Horticultura em Condições Climáticas Adversas (http://www.penseagro.pr.gov.br/Desafio%20Horticultura%20em%20Condic%CC%A7o%CC%83es%20Clima%CC%81ticas%20Adversas.pdf), são seis desafios: avaliação da taxa de incidência luminosa e desenvolvimento vegetal; da umidade, acidez e fertilidade do solo; identificação de deficiências nutricionais em sistemas controlados; sistemas inteligentes para o controle de pragas; materiais eficientes para a cobertura de solo e materiais e técnicas alternativas para a construção de estufas.

Escola Agrícola 4.0

As ideias desenvolvidas na maratona de inovação vão contribuir com o projeto-piloto da Escola Agrícola 4.0. A proposta do Governo do Estado é transformar a Granja Canguiri, ex-residência oficial dos governadores, em um espaço de suporte ao Colégio Estadual de Educação Profissional (CEEP) Newton Freire Maia, que fica próximo ao imóvel, localizado em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

No Pense Agro, serão desenvolvidas alternativas para serem aplicadas nas pequenas propriedades rurais da região e nas atividades do CEEP, que passará a contar com disciplinas voltadas para a inovação e vai funcionar como um laboratório do que pode ser aplicado em todo o Ensino Técnico Agrícola do Estado.