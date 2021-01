Inscrições para o Prouni começam em 12 de janeiro

As inscrições do Prouni 2021 (Programa Universidade Para Todos) estarão abertas de 12 a 15 de janeiro. Os estudantes podem consultar a oferta de bolsas para universidades com processos seletivos abertos no primeiro semestre deste ano por meio do portal do Prouni.

No site, as bolsas estão separadas por instituição, estado, cursos e modalidades – integrais ou parciais. A seleção será feita com base na nota do Enem 2019.

Quem pode se inscrever

Para participar do programa o candidato deve ter cursado todo o Ensino Médio em escola pública, ter sido bolsista integral em escola particular ou ter cursado o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral na escola particular. Estudantes que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, assim como pessoas com deficiência, poderão concorrer às bolsas destinadas para as cotas.

Professores da Educação Básica na rede pública de ensino também podem participar do Prouni. Os que estão em exercício do magistério não precisam comprovar renda.

Tipos de bolsa

As bolsas concedidas pelo Prouni podem ser integrais ou parciais, com descontos de 50%. As integrais são para candidatos com renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo. As parciais são para aqueles com renda familiar mensal per capita de 1,5 a três salários mínimos.

Inscrições

A seleção de alunos para as bolsas do Prouni deste semestre será feita com base na nota do Enem de 2019. As notas do Enem 2020 serão usadas para o Prouni do segundo semestre deste ano.

Os candidatos devem fazer o login único do Governo Federal pelo portal http://www.gov.br/pt-br. Para quem já tem o cadastro, basta informar CPF e senha. Os demais devem criar uma conta no portal, gratuitamente.

No site do Prouni o candidato terá que informar os dados familiares para registro da renda e selecionar até duas opções de instituição, turno, curso, tipo de bolsa e modalidade de concorrência.

Também é preciso informar o número de inscrição no Enem 2019 e a senha mais atual cadastrada na plataforma Enem (http://enem.inep.gov.br/). Os participantes precisam ter média mínima de 450 pontos no exame e acima de zero na redação.

Resultado

O Prouni 2021/1 terá duas chamadas regulares. A primeira deve acontecer em 19 de janeiro e a segunda em 1º de fevereiro. A manifestação de interesse pela lista de espera será feita em 18 e 19 de fevereiro. No dia 22, a lista será liberada para consulta. Os candidatos que tiverem seus nomes na relação divulgada deverão procurar as instituições de ensino para comprovação de informações até o dia 25.