Inscrições para PSS do Instituto Água e Terra encerram na terça

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) do Instituto Água e Terra (IAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), encerram às 23h59 da próxima terça-feira (17). São 93 vagas, entre os níveis médio e superior, para atuação nos 21 Escritórios Regionais do IAT. O candidato pode se inscrever pelo site da Fundação Fapipa.

O edital de convocação prevê o preenchimento das seguintes vagas: técnico de manejo e meio ambiente (17); administrador (1); biólogo (8); engenheiro agrônomo (7); engenheiro cartógrafo (2); engenheiro civil (13); engenheiro florestal (13); engenheiro químico (13); engenheiro de pesca (2); geógrafo (3); geólogo (7); químico (4); e sociólogo (1).

Os salários variam de R$ 2.711,04 para os profissionais de nível técnico médio a R$ 5.856,80 para os candidatos de nível superior, somando as gratificações. O contrato de trabalho é válido por um ano, prorrogável por mais um ano.

“Os profissionais selecionados atuarão em ações de licenciamento, monitoramento, fiscalização e outorga pelo uso da água, que são grandes demandas da sociedade, especialmente do setor produtivo”, explica Everton Souza, Diretor Presidente do IAT.

O PSS foi a solução encontrada para contornar o adiamento do concurso público, previsto para esse ano, por conta da pandemia do novo Coronavírus. O concurso segue sem data prevista.

Para dar continuidade às diretrizes de proteção, preservação e gestão ambiental, de forma associada ao Plano de Governo vigente, a seleção imediata de novos profissionais se faz necessária. Já decorreram 30 anos desde a última contratação de efetivos e temporários.