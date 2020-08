Instituto Renault doa Oroch para a instituição social Cáritas

Nesta quarta-feira (19), o Instituto Renault realizou a doação de uma picape Oroch para a instituição social Cáritas de Foz do Iguaçu. O veículo será utilizado pelo projeto Anjo Gabriel, que trabalha com auxílio a gestantes em situação de vulnerabilidade social, desenvolvendo projetos de empreendedorismo social e geração de renda, além de atender às necessidades dos moradores da comunidade onde a instituição está instalada.

“Somos uma empresa paranaense e buscamos promover, por meio do Instituto Renault, a transformação social a partir da nossa atuação em diversos projetos sociais. Para nós, é uma honra poder contribuir com mais este importante projeto em Foz do Iguaçu.”, afirma Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil.

Parceira de longa data da Renault, a Itaipu apresentou o trabalho desenvolvido pela Cáritas ao Instituto Renault por encontrar coerência entre os valores e as ações das duas instituições. Os projetos desenvolvidos pela Cáritas estão diretamente relacionados com a área de atuação do Instituto: geração de renda, qualificação profissional e empreendedorismo.

“A entrega desse veículo é bastante significativa, pois além de cumprir o propósito que hoje temos ao ceder espaço interno de Itaipu à eventos, desde que haja contrapartida para uma entidade beneficente, vai ajudar de fato a Cáritas em seu trabalho humanitário. A união entre Itaipu, Renault e Cáritas, simbolizada pela entrega deste carro, traz também uma mensagem de otimismo, mostrando que, com boa vontade, é possível promover o bem e fazer com que todos ganhem”, comenta o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna.

Judite Maria Dalcin, coordenadora do Projeto Anjo Gabriel, comentou sobre a importância da doação para o projeto. “Ficamos muito felizes com o apoio que estamos recebendo da Renault, este veículo vai nos ajudar a ampliar nossas atividades e impactar ainda mais pessoas que necessitam de nosso auxílio”.

Sobre a entrega

A entrega do veículo ocorreu na concessionária Open Veículos do Grupo Renault. Estiveram presentes no local representando o projeto Cáritas: Padre Sergio Bertotti, presidente Cáritas Foz do Iguaçu, Dom Sergio de Deus Borges, Bispo Diocesano e Célia Cristina de Oliveira, Coordenadora e assistente Social. Já representando a Itaipu, compareceram o General Joaquim Silva e Luna, diretor geral Brasileiro da Itaipu Binacional, Rebecca Bonomo Montanheiro, gerente da divisão de relações públicas e Patricia Lunovich, superintendente de Comunicação Social. A Renault esteve representada por Alexandre Serra, diretor comercial da Open Veículos.

“Nós da Open Veículos como representantes da marca Renault no Oeste paranaense nas cidades de Foz do Iguaçu, Cascavel e Toledo ficamos muito gratos de poder contribuir com essa doação abrindo nossa concessionária para a entrega deste veículo que irá atender às necessidades dos moradores de Foz do Iguaçu”, comenta Alexandre.

Renault e Itaipu Binacional

A parceria da Itaipu Binacional e a Renault do Brasil vem de longa data. Em 2013, as empresas firmaram um primeiro acordo de cooperação tecnológica, contrato que previa a montagem de 32 Renault Twizy em regime SKD (Semi Knock Down). O trabalho teve início em 2014, com o importante marco de ser a primeira vez que um veículo Renault foi montado fora de uma fábrica da marca.

Também em 2014, a Itaipu adquiriu 20 Renault Zoe para compor a frota interna de veículos elétricos da companhia, para realizar estudos de impacto da nova tecnologia na conexão com rede elétrica.

Três anos depois, em 2017, outros vinte veículos elétricos Zoe passaram a integrar a frota da Itaipu, para utilização em programa interno de carsharing.

Em 2018, a Renault firmou um protocolo de intenções com a Itaipu Binacional para a criação de um centro de treinamento para manutenção de veículos elétricos, chamado Renault Academy. O centro opera no Parque Tecnológico de Itaipu (PTI), sediado em Foz do Iguaçu, no Paraná, local referência no desenvolvimento tecnológico sustentável de meios de transporte movidos a eletricidade. O objetivo é a qualificação da mão de obra da rede Renault para atendimento a clientes dos veículos zero emissão da marca.

No último ano as empresas se tornaram parceiras em mais um projeto, o VEM DF, (Veículo para Eletromobilidade), projeto piloto desenvolvido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) em parceria com o Parque Tecnológico de Itaipu (PTI) e o Governo do Distrito Federal (GDF). A iniciativa é pioneira no uso compartilhado de veículos elétricos para frotas públicas e disponibilizará 16 Renault Twizy em formato de carsharing para uso pelos servidores públicos.

E em março de 2020, a Itaipu recebeu o evento de lançamento do novo Renault Duster, que contou com a presença de concessionários, jornalistas e executivos da marca da região Américas.

Sobre a Cáritas Brasileira

A Cáritas é uma instituição Social que tem como objetivo exercer atividades de assistência social, promoção de pessoas, grupos e comunidades, de caráter filantrópico e de empreendedorismo social.

A instituição possui diversas sedes pelo Brasil e atua em algumas áreas prioritárias: Economia Popular Solidária (EPS), Convivência com Biomas, Programa de Infância, Adolescência e Juventude (PIAJ), Meio Ambiente, Gestão de Riscos e Emergências (MAGRE) e Migração e Refúgio.

Sua atuação possui grande congruência com os projetos desenvolvidos pelo Instituto Renault. Ambas atuam em comunidades em situação de vulnerabilidade, oferecendo formações para a comunidade, trabalhando para a equidade de gênero e promovendo segurança alimentar e nutricional para diversas famílias.

Sobre o Instituto Renault

Fundado em 2010, o Instituto Renault já impactou mais de 740 mil pessoas, atuando em dois eixos: Inclusão e Mobilidade Sustentável.

No eixo Inclusão, o Instituto Renault apoia a Associação Borda Viva, para promoção do desenvolvimento social, da segurança alimentar para crianças e do empoderamento feminino por meio do empreendedorismo e da geração de renda. O Instituto também promove o Renault Experience, projeto que tem como objetivo estimular o empreendedorismo e a inovação entre universitários de todo o país na busca por soluções que facilitem o dia a dia da sociedade. Desde 2018, além da categoria Soluções de Mobilidade, foram criadas duas novas: Negócios Sociais e Desafio Twizy.

No eixo Mobilidade Sustentável, destaque para o Programa “O Trânsito e Eu”, de educação para segurança no trânsito, presente de forma permanente em oito municípios do país: Curitiba, São José dos Pinhais, Maringá e Arapongas, no Paraná; Pelotas (RS); além das cidades paulistas de São Bernardo do Campo, Santa Bárbara d’Oeste e São Paulo, capital. O programa também desenvolve ações itinerantes em parques, shoppings e eventos. Cerca de 230 mil crianças já foram impactadas pela iniciativa. No mesmo eixo, a Renault já comercializou cerca de 300 veículos 100% elétricos no Brasil a empresas que possuem projetos relacionados à mobilidade zero emissão.