Itaipu adere à campanha Outubro Rosa e alerta sobre câncer de mama

Durante o mês de outubro, a Itaipu Binacional vai iluminar com tons de rosa alguns de seus principais prédios e monumentos. A iniciativa marca a adesão da empresa, pelo sétimo ano consecutivo, à campanha Outubro Rosa, movimento internacional que tem o objetivo de alertar as mulheres e a sociedade em geral sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.

Neste ano, receberão a iluminação especial o Centro Executivo da Vila A, a Concha Acústica do Gramadão, as calotas do Parque da Piracema, a fachada do Centro de Recepção de Visitantes (CRV) e o Portal do Conhecimento, monumento em referência à Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), instalado próximo à barreira de controle da usina.

A adesão ao Outubro Rosa ocorre na sequência da participação de Itaipu em outra campanha, a Setembro Amarelo, movimento mundial de prevenção ao suicídio. O diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, diz que as campanhas têm caráter educativo e chamam a atenção da sociedade sobre problemas que afetam a vida das pessoas.

“Com mais informação, você reflete melhor sobre os riscos, entende a importância da prevenção e pode tomar decisões com maior consciência”, afirma. E complementa: “A saúde e o bem-estar da nossa gente é uma preocupação permanente da Itaipu, uma empresa responsável, que atua em várias frentes, além da sua atividade-fim”.

A adesão à campanha deixa ainda mais bonitos esses atrativos de Itaipu. “A iluminação embeleza e dá uma cara de respeito e acolhimento a esses espaços conhecidos da usina. Quem passar por ali, com certeza, vai gostar do resultado”, avalia Silva e Luna.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), órgão vinculado ao Ministério da Saúde, o câncer de mama é segundo tumor maligno mais comum entre as mulheres – atrás apenas do câncer de pele não melanoma, chegando a quase 30% dos casos no Brasil. Em 2019, a estimativa era o surgimento de 59 mil novos casos no País. A doença também atinge os homens, mas com menor frequência (cerca de 1% dos casos).

Quando o câncer é diagnosticado precocemente, as chances de cura passam de 90%. Entre as formas de prevenção estão a consulta regular ao médico, a realização de exames (como a mamografia), a prática de atividades físicas e a adoção de uma alimentação saudável. A amamentação também é considerada um fator de proteção para as mulheres.