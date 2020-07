Itaipu apoia Unidade de Valorização de Recicláveis no Oeste

A Unidade de Valorização de Recicláveis (URV) de Guaraniaçu, no Oeste do Estado, foi inaugurada na tarde desta quinta-feira (30), em cerimônia com a presença do prefeito Osmário de Lima Portela, da presidente da associação de catadores do município, Genoveva Gonçalves, e de representantes de Itaipu Binacional, secretários municipais, técnicos e trabalhadores que atuam na coleta seletiva.

O investimento foi de quase R$ 1,3 mil, com recursos da Itaipu, prefeitura e governo do Estado (por meio do Instituto das Águas). A nova estrutura conta com um barracão de 386 metros quadrados e sede administrativa com escritório, refeitório, banheiro e vestiários, além de um caminhão e equipamentos.

Genoveva Gonçalves disse que a nova vai estruturar as condições de trabalho do catador no município, refletindo na segurança e na autoestima. “Hoje estamos nos sentindo até uma pessoa mais satisfeita, pela valorização da nossa profissão”, comentou.

A unidade vai acomodar seis catadores que trabalham diretamente com a coleta seletiva no município. De acordo com a Divisão de Ação Ambiental de Itaipu, a associação processa mensalmente 15 toneladas de material reciclável. O volume representa aproximadamente 24% do potencial de geração de recicláveis no município. A expectativa é que esse índice aumente com a melhoria na estrutura.

A associação de catadores de Guaraniaçu atua desde 2005, foi reestruturada em 2017 e ganhou novo impulso neste ano de 2020, quando foi implantada a coleta seletiva no município, atendendo 100% da área urbana e parte da área rural (quatro das cinco comunidades mais próximas da sede).

A renda média do catador no município é de R$ 1,3 mil por mês, podendo chegar a R$ 1,7 mil – dependendo da quantidade de material processados na unidade. Neste período de pandemia, o município apoia o grupo com a doação de cestas básicas.

Investimentos de Itaipu

A Itaipu Binacional apoia associações e cooperativas de catadores em municípios na área de abrangência da usina com o Programa de Gestão de Resíduos Sólidos. O objetivo é promover a cidadania por meio da inclusão social produtiva, com foco no manejo e destinação adequada para os resíduos sólidos recicláveis, além de incentivar o desenvolvimento territorial sustentável. A ação contribui para a qualidade da água e segurança hídrica do reservatório da usina e seus afluentes.

Hoje, a iniciativa alcança 55 municípios do Oeste do Paraná e Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. O apoio de Itaipu e parceiros permite a construção, reforma e ampliação de Unidades de Valorização de Recicláveis, aquisição de equipamentos e EPIs, compra de caminhões, assistência técnica, formação continuada e educação ambiental – entre outros. Somente em 2019, mais de 13 mil toneladas de materiais recicláveis foram processados na região.

Fotos: Angelo Sluzala Photography