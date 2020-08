Itaipu coordena campanha de divulgação do Destino Iguaçu

A Comunicação Social (CS.GB) da Itaipu Binacional está coordenando a elaboração de uma campanha de mídia para divulgação do Destino Iguaçu e atração de turistas. A iniciativa é uma das ações do Programa Acelera Foz, criado como parte do plano de retomada econômica da cidade. O turismo foi uma das áreas mais afetadas pela pandemia de Covid-19.

Os detalhes da campanha foram apresentados na sexta-feira (7), em reunião do Grupo de Coordenação Estratégica do Acelera Foz, com participantes presenciais e por videoconferência. “A ideia é mostrar para o turista que Foz do Iguaçu está pronta para recebê-lo”, explicou a superintendente de Comunicação Social e chefe da Assessoria de Turismo da Itaipu, Patrícia Iunovich. O gerente da Divisão de Imagem Institucional (CSII.GB), Daniel Reis, também participou do encontro.

De acordo com Patrícia, a divulgação do destino enfatizará acolhimento e segurança ao turista. “A proposta tem como base as discussões acumuladas entre as instituições que operam no turismo em Foz do Iguaçu. É uma ação para benefício da cidade, que conta com a união de todos os parceiros”, destacou.

Reuniões abertas

Na reunião de sexta-feira, também foi definida a realização de reuniões mensais do Acelera Foz com organizações da sociedade civil organizada e instituições do poder público. O objetivo é apresentar a evolução das ações e metas do programa.

As apresentações para a comunidade vão ocorrer em sessões plenárias do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (Codefoz), colegiado instituído por lei municipal e que reúne representantes de 32 instituições, governos, universidades e órgãos de classe. Os encontros também serão abertos à imprensa.

“Serão plenárias de prestação de contas do Acelera Foz”, enfatizou o presidente do Programa Oeste em Desenvolvimento (POD), Danilo Vendruscolo. “As instituições atuantes no programa poderão expor à comunidade iguaçuense o andamento dos projetos, os benefícios para a cidade e outras informações relevantes para a população”, completou.

Outras pautas

Secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla falou sobre a lei federal que extinguirá o adicional de US$ 18 da tarifa de embarque internacional nos aeroportos, que incide no bilhete pago pelo passageiro. É um pleito do turismo de Foz do Iguaçu defendido junto ao governo federal, lembrou Piolla.

O consultor do Sebrae Luiz Marcelo Padilha detalhou o cronograma e a metodologia para a implantação do escritório de atração e recepção de investimentos de Foz do Iguaçu. Uma consultoria presta apoio aos atores que estão à frente da proposta. O planejamento prevê a conclusão do plano para o modelo de negócios em setembro, de acordo com Luiz.

O Grupo de Coordenação Estratégica do Acelera Foz também recebeu informações atualizadas sobre o projeto do novo Porto Seco Trimodal de Foz do Iguaçu, apresentadas pelo presidente do POD, Danilo Vendruscolo. Pelo calendário, o modal rodoviário do novo centro aduaneiro deverá operar em dezembro de 2022, apontou Danilo.

O diretor de Negócios e Inovação do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Rodrigo Régis de Almeida Galvão, apresentou balanço do edital Inovação Corporativa, que compõe o Acelera Foz. Foram 25 propostas, entre as quais 15 foram pré-classificadas e 5 serão selecionadas. Elas apresentaram soluções nas áreas de: Covid-19, agronegócio, energia, turismo e cidades.

Programa

Parte do plano de retomada econômica da cidade, o Acelera Foz tem a coordenação estratégica do Codefoz, Itaipu Binacional, PTI, Prefeitura de Foz do Iguaçu, Sebrae, POD, Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (ACIFI) e Conselho Municipal de Turismo (Comtur).