Itaipu e Conselho dos Lindeiros lançam concurso de memes ambientais

Para comemorar o Dia da Árvore (21 de setembro), a Itaipu Binacional e o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu estão promovendo o 1º Concurso Regional de Memes Ambientais. A ideia é que os participantes criem, a partir de imagens da natureza e utilizando a linguagem leve e descontraída dos memes, mensagens que promovam a conscientização ambiental.

“O objetivo da Itaipu e do Conselho dos Lindeiros com esse concurso é mobilizar a sociedade e, assim, contribuir com as ações de educação ambiental que já são realizadas por meio do convênio Linha Ecológica, que percorre a região com atividades educacionais”, explica Leila de Fátima Alberton, gerente da Divisão de Educação Ambiental da Itaipu (MAPE.CD).

Os participantes devem enviar sua proposta (um meme por participante) para o e-mail linhaecologicaconvenio@gmail.com até o dia 5 de setembro de 2020 (não serão aceitos trabalhos enviados fora desse prazo). Além do meme, os participantes devem preencher uma ficha de inscrição, um termo de responsabilidade de produção de conteúdo e/ou autorização de um dos pais ou responsáveis (no caso de menores de 18 anos, uma vez que podem participar pessoas a partir de 12 anos de idade). Os formulários estão disponíveis neste link.

A comissão julgadora (nomeada pelo Convênio Linha Ecológica) vai pré-selecionar 10 memes com base nos seguintes critérios: relevância, formato de apresentação, criatividade, e correção ortográfica e gramatical. Os 10 memes selecionados serão publicados na página oficial do Conselho dos Lindeiros no Facebook e submetidos à consideração do público para votação, durante cinco dias ininterruptos (de 10 a 15 de setembro). Serão, então, definidos os três vencedores do concurso (os três mais votados).

“Este concurso propõe uma intervenção coletiva nos 55 municípios da área de influência da Itaipu e, por isso, convidamos toda a comunidade a participar dessa proposta inovadora, conhecendo o regulamento e enviando sua contribuição”, afirmou o gestor do convênio Linha Ecológica, Mauri Schneider.

Os memes devem ser elaborados com conteúdo criativo e inédito (casos de plágio serão desclassificados) e devem estimular uma reflexão sobre temas ambientais; devem ser enviados com uma das extensões jpeg, jpg ou png; e não serão aceitos trabalhos que contenham violência, atentem contra a imagem da Itaipu ou do Conselho dos Lindeiros, promovam algum tipo de discriminação, usem fotos de menores e outras situações previstas no regulamento. Também é vedada a participação de funcionários da Itaipu e dos Lindeiros, ou de parentes de primeiro grau destes.

Os vencedores terão seus trabalhos publicados em todas as redes sociais oficiais do Conselho dos Lindeiros, da Itaipu e da Rede Regional de Cultura e Patrimônio da BP3 e Educação Ambiental. Além disso, serão premiados com três bicicletas, com valores em torno de R$ 2.500 (primeiro lugar), R$ 2.000. (segundo) e R$ 1.500 (terceiro). A premiação será entregue no Dia da Árvore, em Foz do Iguaçu, em um espaço da Itaipu, a ser definido pela organização do concurso.