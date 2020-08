Itaipu e Lindeiros investem em programa de Educação Ambiental

Gestores municipais de educação ambiental ser reuniram nesta sexta-feira (21), para o II Encontro de Formação, com reunião dos municípios da Bacia do Paraná-3 (BP3), Oeste do Paraná e parte do Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul (Conisul). Neste encontro foi trabalhado o primeiro módulo da temática de saneamento. O próximo será desenvolvido no dia 28 de agosto.

A gestão dos trabalhos é das coordenações do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu e Itaipu Binacional, por intermédio do convênio ‘Linha Ecológica: Educação para Sustentabilidade e Desenvolvimento Cultural do Território’.

O conteúdo desta formação, voltado ao tema de saneamento é muito importante, segundo o gestor e coordenador do convênio, Mauri Schneider, e contou com a condução de Danielison Pinto, da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). “Temos um grupo muito bom, com representatividade regional e, o apoio municipal é muito importante para a execução das ações de educação ambiental”, ressalta.

A gerente da Divisão de Educação Ambiental da Itaipu Binacional, Leila Alberton, frisa que iniciar o processo de formação com o tema atual é muito importante, tendo em vista que esta foi uma sugestão dos próprios gestores no ano passado. “É o momento de buscar e acessar os conteúdos”, observa.

Coletividade

Danielison Pinto frisa que, pensar saneamento é sempre pensar coletivamente e, incluir as pessoas no rumo de compreensão transforma o meio ambiente.

Os serviços de saneamento básico se concentram em distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos.

Convênio

O convênio ‘Linha Ecológica: Educação para Sustentabilidade e Desenvolvimento Cultural do Território’ é gerido pelo Itaipu Binacional, com o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu e contempla 55 municípios da Bacia do Paraná-3 (BP3), Oeste do Paraná, com apoio de alguns municípios do Mato Grosso do Sul. São três bacias hidrográficas, Paraná 3, do Rio Piquiri e do Rio Iguaçu.