Itaipu revitalizará iluminação de trechos urbanos da rodovia BR 277

A usina de Itaipu vai revitalizar a iluminação de trechos urbanos da rodovia BR 277, no Oeste do Paraná. A revitalização faz parte de uma parceria entre a Itaipu, margem brasileira, e a Polícia Rodoviária Federal para aumentar a segurança no local – antiga reivindicação da população.

O projeto prevê a implantação de um novo sistema de iluminação viária com luminárias de alta eficiência no canteiro central da rodovia. Serão instalados 544 postes em um trecho total de 20 km, em Foz do Iguaçu (11 km), Santa Terezinha de Itaipu (5 km) e São Miguel do Iguaçu (4 km). O custo da obra é da ordem de R$ 20 milhões.

A implantação do novo sistema de iluminação viária foi definida após uma reunião entre o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, e o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Eduardo Aggio de Sá, no começo deste mês, no Centro Executivo da Itaipu, em Foz do Iguaçu.

No encontro foram discutidos vários projetos para melhorar a segurança na região de fronteira, entre eles, a iluminação dos trechos urbanos da BR 277. A previsão é que seja celebrado um convênio entre Itaipu e o Governo do Estado para implantar a obra.

“O tema da segurança pública é uma das várias frentes em que a Itaipu se alinha às ações do governo federal”, afirmou Silva e Luna. “A cidade bem iluminada traz mais sensação de conforto e cuidado com a nossa gente, além de reduzir o número de acidentes de trânsito. Essa é mais uma contrapartida de Itaipu para promover o desenvolvimento do Oeste do Paraná.”

A nova iluminação segue o conceito de “rodovias inteligentes”, que tem o objetivo de reduzir os acidentes fatais nas estradas. No projeto, está prevista a instalação de luminárias led de 236 W, de alto rendimento luminotécnico. Os postes metálicos duplos serão do tipo colapsível, ou seja, que cedem ao impacto de uma batida tombando para frente, sem o risco de cair sobre o veículo em uma eventual colisão. Eles terão 12 metros de altura e serão instalados no canteiro central da rodovia.

O projeto foi desenvolvido pelos profissionais da Divisão de Serviços (ODMS.CD) da Itaipu. A área já entrou em contato com as três prefeituras (Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu) envolvidas nas melhorias que precisam aprovar o projeto de medição de energia consumida na nova iluminação com a Companhia Paranaense de Energia (Copel).

A partir de então, será aberta a licitação para o início das obras, que ficará de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) ou do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Embora seja uma rodovia federal, a BR 277 está sob concessão do Estado.

O prazo para o início da obra ainda não foi definido.

Fotos: Rubens Fraulini / Itaipu Binacional