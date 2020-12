Jovens talentos são premiados na FIciencias 2020

Depois de meses de estudos, pesquisas e dedicação para apresentar os trabalhos aos avaliadores, os alunos de várias instituições públicas, federais e privadas que participaram da Feira de Inovação das Ciências e Engenharias (FIciencias 2020) acompanharam na sexta-feira (11) o anúncio dos ganhadores em várias categorias e da classificação geral. Este ano foram enviados 90 projetos para a Feira, de Foz do Iguaçu e região e do Paraguai e da Argentina.

A cerimônia de premiação e encerramento foi transmitida online. Foram premiados vários projetos, divididos em 7 categorias por áreas científicas e 6 de áreas técnicas. Além disso, os três primeiros da classificação geral receberam premiações em dinheiro: 1º lugar: R$ 3.000,00; 2º lugar: R$ 2.000,00; 3º lugar: R$ 1.000,00;

Na classificação geral o vencedor foi o projeto “Famílias Gestantes: identificação, caracterização e instrumentalização dos grupos de apoio de região de Assis Chateaubriand-PR”, da aluna do Instituto Federal Paraná (IFPR) Letícia Hikari Koshita, orientada pelo professor Eduardo Alberto Felippsen.

A estudante criou um Portal para democratizar o acesso ao conteúdo produzido por grupos de apoio às gestantes e familiares da região do município de Assis Chateaubriand. Segundo o professor orientador Eduardo Felippsen, o trabalho de Letícia vem sendo amadurecido há algum tempo. “Ela vem amadurecendo a trajetória de pesquisa nos últimos três anos. Quando chegou o momento da FIciencias, eu expliquei para ela que era uma oportunidade única de participar de um evento bem notório, internacional, e que acreditava na qualidade do trabalho dela”, explicou o professor.

Em segundo lugar ficou o projeto “Palavras para quem não vê”, das alunas do Sesi Internacional, de Foz do Iguaçu, Adriana Fang e Giulia Moreira Demarchi, sob a orientação do professor Cristian Loch, que desenvolveram uma impressora de braile, de baixo custo.

O terceiro lugar é da proposta de aplicativo “Tecnobullying”, que foi desenvolvido pelas estudantes Eduarda Gabriela do Amaral Prado; Gabriella Luisa dos Santos; Yasmin dos Santos Claudino, do Colégio Marechal Estadual Castelo Branco, sob a orientação do professor Guilherme Cardoso Agostinetti. O objetivo do aplicativo é que o estudante vítima de bullying denuncie, de forma rápida e anônima (opcional), as ocorrências para a direção da escola.

FIciencias

A FIciencias é realizada pelo Parque Tecnológico Itaipu e pela Itaipu Binacional, em parceria com universidades, se tornando um evento tradicional na área científica, com foco em produções de estudantes do ensino fundamental e médio, com espaço para ideias criativas e inovadoras.

O evento é um espaço de integração e troca de experiências, aproximando estudantes e professores. Este ano, excepcionalmente, o evento é 100% online.