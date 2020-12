Klabin divulga o Resumo Público 2020 do Plano de Manejo Florestal do Paraná

A Klabin disponibilizou o Resumo Público 2020 do Plano de Manejo da unidade Florestal do Paraná com os resultados consolidados de 2019. A unidade conta com uma área florestal total de mais de 400 mil hectares, sendo mais de 164 mil de vegetação nativa destinada à conservação. O documento reúne as políticas socioambientais e de sustentabilidade da empresa, além de apresentar indicadores técnicos e econômicos da sua operação florestal, que destacam a importância do manejo adequado para a conservação do bioma da região.

A área florestal da Klabin no Paraná representa a maior mancha verde no Sul do país. Por meio dos estudos que são realizados pela Unidade Florestal, foram identificadas 1.221 espécies de flora nas áreas da empresa no estado, sendo que 28 são consideradas ameaçadas de extinção; na fauna, foram encontradas 733 espécies nas áreas florestais da empresa, sendo que 68 estão nas listas oficiais como ameaçadas de extinção. A Klabin é pioneira no uso da técnica em forma de mosaico, que mescla florestas plantadas com matas nativas, formando corredores ecológicos que possibilitam a convivência e o fluxo da fauna nativa em seu habitat natural, contribuindo também para a proteção do solo e da biodiversidade. O número de espécies registradas, detalhadas pelo Resumo Público, coloca as áreas da Klabin como uma das regiões mais importantes do Estado do Paraná em termos de biodiversidade.

O documento também apresenta as diversas ações que a Klabin realiza com as comunidades onde atua no Paraná, buscando estabelecer proximidade e engajamento da população por meio do conhecimento do território e da consciência ambiental. Ao todo, são 16 projetos socioambientais desenvolvidos pela empresa e seus resultados são mostrados no Resumo Público, como por exemplo o Programa Caiubi, que alcançou mais de 14 mil alunos de cinco municípios dos Campos Gerais, disseminando conteúdos de consciência ecológica.

Outros destaques trazidos pelo relatório são os números dos programas Matas Sociais – Planejando Propriedades Sustentáveis, que apoia agricultores familiares, e doou mais de 30 mil mudas de árvores nativas no fechamento de 2019, além de 292 hectares Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL) demarcadas; e o Matas Legais, pelo qual foram doadas mais de 23 mil mudas de nativas para restauração florestal e readequação ambiental das propriedades rurais. e somou a demarcação de 1.481 hectares de Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL).

Para consultar o Resumo Público 2020 do Plano de Manejo Florestal do Paraná da Klabin, acesse o site: https://klabin.com.br/pt/negocios-produtos/florestal/.

Sobre a Klabin

Somente no Paraná, gera mais de 10 mil empregos (diretos e indiretos), em mais de 25 municípios próximos das operações da companhia, principalmente, na região dos Campos Gerais.

A empresa é pioneira na adoção do manejo florestal em forma de mosaico, que consiste na formação de florestas plantadas entremeadas a matas nativas preservadas, formando corredores ecológicos que auxiliam na manutenção da biodiversidade. A área florestal da companhia no Paraná compreende o total de 342 mil hectares, sendo 142 mil de mata nativa. A Klabin também mantém um Parque Ecológico, na Fazenda Monte Alegre, em Telêmaco Borba, para fins de pesquisa e conservação, atuando no acolhimento e reabilitação de animais silvestres vítimas de acidentes ou maus-tratos, auxiliando o trabalho de órgãos ambientais. Além de contribuir para a preservação da flora e fauna da região, inclusive de espécies ameaçadas de extinção.

Toda a gestão da empresa está orientada para o Desenvolvimento Sustentável. Na região dos Campos Gerais a Klabin desenvolve boa parte dos seus programas socioambientais, com destaque para “Matas Sociais – Planejando Propriedades Sustentáveis”, Matas Legais, Projeto de Resíduos Sólidos, Crescer Lendo, Programa Caiubi, Força Verde Mirim e Protetores Ambientais.

A companhia também aderiu aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, é signatária do Pacto Global e do Pacto Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo, e busca fornecedores e parceiros que sigam os mesmos valores de ética, transparência e respeito aos princípios de sustentabilidade.