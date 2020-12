Klabin integra novamente o Índice de Sustentabilidade Empresarial

Com uma gestão pautada pelo desenvolvimento sustentável e uma atuação que privilegia o equilíbrio entre as esferas econômica, social e ambiental, a Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil, teve novamente seus esforços em sustentabilidade reconhecidos por importantes organizações.

A Companhia integra, pelo oitavo ano consecutivo, o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), divulgado pela B3. O objetivo do ISE é criar um ambiente de investimento compatível com as demandas de desenvolvimento sustentável, uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas listadas na B3 considerando o aspecto da sustentabilidade corporativa. A composição da nova carteira, vigente de 4 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, reúne 46 ativos de 39 companhias, pertencentes a 15 setores da economia brasileira.

Além disso, pelo terceiro ano consecutivo, a companhia figura novamente no Nível de Liderança do CDP, organização internacional sem fins lucrativos que analisa e reconhece os esforços de empresas no mundo para gerir os impactos ambientais de suas atividades, nas categorias gestão global de florestas, mudanças climáticas e recursos hídricos. Em 2020, a Klabin é a única empresa brasileira com desempenho no nível de liderança nas três categorias, de uma lista formada por 313 companhias de todo o mundo reconhecidas por sua transparência e ações voltadas para o meio ambiente. Considerado o “Oscar” do desempenho ambiental, o reconhecimento posiciona a Klabin entre as companhias líderes na transição para a nova economia sustentável.

“Os reconhecimentos recorrentes conquistados pela Klabin ao longo dos últimos anos endossam o trabalho de governança em sustentabilidade realizado pela companhia. Seguiremos firmes em nosso propósito de contribuir para a construção de um futuro mais sustentável, gerando valor para toda a cadeia”, afirma Francisco Razzolini, diretor de Tecnologia Industrial, Inovação, Sustentabilidade e Projetos.

Índice Dow Jones

Outro importante reconhecimento anunciado pela companhia recentemente foi a inclusão da Klabin na carteira do Índice Dow Jones de Sustentabilidade (Dow Jones Sustainability Index) em sua edição 2020/2021, nas categorias global e mercados emergentes (World Index e Emerging Markets Index). A empresa é a única indústria brasileira a integrar a categoria mundial.

Sobre a Klabin

A Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil, única companhia do país a oferecer ao mercado uma solução em celuloses de fibra curta, fibra longa e fluff, e líder nos mercados de embalagens de papelão ondulado e sacos industriais. Fundada em 1899, possui 24 unidades industriais no Brasil e uma na Argentina.

Toda a gestão da empresa está orientada para o Desenvolvimento Sustentável, buscando crescimento integrado e responsável, que une rentabilidade, desenvolvimento social e compromisso ambiental. Também é signatária do Pacto Global da ONU e do Pacto Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo, buscando fornecedores e parceiros de negócio que sigam os mesmos valores de ética, transparência e respeito aos princípios de sustentabilidade.