Laboratório da Unioeste é responsável pelo controle de qualidade das águas regionais

O Laboratório de Controle de Qualidade de Água, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), presta serviços de análise de água para a população de Cascavel e região principalmente para avaliação da potabilidade de água para consumo humano, mas também analisa águas provenientes de fontes, poços artesianos e semi-artesianos, caixas d’água, águas naturais, água de tanques, lagos e lagoas para cultivo de peixes.

A divisão das análises é feita em dois setores: o de Microbiologia, que identifica coliformes totais e coliformes termotolerantes, e o de Físico-química, que mede que realiza os testes de Turbidimetria, Flúor, Cloro, pH, Condutividade, Dureza, Alcalinidade, Cloretos, Nitrito e Nitrato.

Para esclarecimentos sobre os serviços prestados pelo Laboratório, valores, agendamentos e prazos para análise, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp do Laboratório (45) 99953-8309. O horário de funcionamento é de segunda a sexta das 8 às 14 horas. São recebidas amostras para análise somente de segunda a quinta-feira.

História

As atividades do Laboratório se iniciaram há 18 anos por meio de uma parceria entre o Governo Federal com os Governos Estaduais que criou, em 2004, o VIGIAGUA – Sistema de Vigilância da Qualidade da Água no Brasil. Desde então são realizadas diariamente análises que verificam a qualidade e potabilidade da água para cada um dos 25 municípios da região Oeste do Paraná que compõem a 10ª Regional de Saúde dentro deste Sistema. A gestão das análises é feita pelo LACEN (Laboratório Central do Estado do Paraná), que recebe por sistema de Gerenciamento de Análises de Laboratório (GAL) a compilação dos resultados analíticos no controle de qualidade de potabilidade de águas dos municípios envolvidos.

No Paraná, várias universidades realizam essas avaliações de qualidade desde o início do Programa. Na região, a Unioeste é a responsável e existe um Convênio anualmente assinado com a Secretaria de Saúde, que subsidia a compra de materiais de consumo. O campus de Cascavel apoia a ação com a disponibilização de mão de obra com professores e estagiários.

Além desse serviço o Laboratório também verifica semanalmente a potabilidade das águas dos bebedouros da Unioeste, Farmácia Escola, Biotério Central e da Piscina de Fisioterapia, avaliando e acompanhando o processo de cloração.

Para a comunidade externa as análises se expandiram, há três anos, por meio de um Projeto de Extensão na modalidade de Prestação de Serviços, vinculado ao curso de Farmácia do campus de Cascavel. Segundo a professora Luciana Fariña, que participa do Projeto, a prestação de serviços é um diferencial, pois por meio da “parceria público-privada” com a FUNDEP – Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Pós-graduação – os recursos recebidos pelo pagamento das análises pela comunidade externa são usados como ‘poupança e investimento’ para o Laboratório. A FUNDEP faz a destinação legal dos recursos recebidos por essas análises para a Unioeste conforme Resolução específica e o recurso do Projeto permite a realização de manutenções e melhorias dentro do Laboratório.