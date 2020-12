Laranjeiras do Sul recebe franquia do Giraffas Burger

Na quarta-feira, dia (09) Laranjeiras do Sul, localizada no sul do Paraná, receberá a segunda franquia do Giraffas Burger, depois de Montenegro no Rio Grande do Sul. Com uma população com pouco mais de 30 mil habitantes, o município também é a menor cidade do Brasil a receber uma grande marca de food service.

O Giraffas Burger é um novo formato de franquia, mais enxuto que as lojas tradicionais da marca e uma estratégia da rede para expandir e levar a marca para cidades menores. Com um investimento de 300 mil reais, o franqueado já pode começar a operação. A loja de Laranjeiras do Sul conta 22 mesas espalhadas em 180 m2 e 13 funcionários e fica na Rua Coronel Guilherme de Paula 1090, no Centro.

De acordo com Eduardo Guerra, diretor de expansão do Giraffas, a rede está diversificando sua atuação para continuar expandindo. “Temos buscado desenvolver novos produtos e formatos. Esse é um momento que requer muita criatividade, estamos com cabeça de startup, pensando em coisas novas”, afirma.

O foco da rede de fast food é abrir unidades em regiões ligadas ao agronegócio, um dos poucos setores da economia que vivem um bom momento, principalmente nas regiões Sul e Centro-Oeste. A expectativa é ter cinco unidades no formato até o fim do ano.

Sobre o Giraffas

O Giraffas tem 39 anos de experiência com mais de 400 unidades em 25 estados brasileiros e mostra consistente plano de expansão. É a maior rede de refeições completas do mercado brasileiro e tem expectativa, para 2020, de um crescimento na casa dos 8%, com abertura de 40 novas unidades. A marca está presente em ruas, shoppings, rodoviárias e aeroportos. Oferecendo pratos, sanduíches e sobremesas. Tudo com muito sabor, qualidade e preço acessível.