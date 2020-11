Latinoware 2020 será 100% online e têm inscrições gratuitas

Estão abertas as inscrições para o maior evento de tecnologias livres da América Latina: o Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas (Latinoware), que está em sua 17ª edição. Pela primeira vez o evento será 100% on-line, com inscrições gratuitas. A palestra do Jon “Maddog” Hall, diretor do Linux Professional Institute e ícone do software livre mundial, é uma das atrações confirmadas.

O Latinoware 2020 acontece de 2 a 4 de dezembro. Devido à pandemia de Covid-19, toda a programação será virtual. Com isso, o evento – que anualmente reúne milhares de pessoas – espera um público ainda maior, com discussões e trocas de conhecimento sobre a evolução das tecnologias abertas e suas aplicações, em um ano em que as inovações tecnológicas se demonstraram tão necessárias, tanto para manter conexões em tempos de isolamento social como para criar soluções para o enfrentamento ao coronavírus.

O evento é promovido pela Itaipu Binacional e o Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR). A grade de programação está sendo montada, mas mais de 70 palestrantes já estão confirmados para a 17ª edição, que também envolve o Latin.Science, um espaço para apresentação de trabalhos científicos na área; e desafios como o Capture The Flag, competição para desvendar uma série de enigmas. Para os interessados em apresentar um projeto que utiliza software livre, ou relacionado a tecnologias abertas, ainda está aberta a submissão de palestras do evento.

Aqueles que quiserem participar em grupo, como escolas, universidades ou empresas, podem cadastrar as caravanas virtuais, em que os congressistas terão facilidades para as inscrições e poderão participar de sorteios durante o Latinoware.

O superintendente de Informática da Itaipu, Everton Schonardie Paschoal, reforça que, em tempos de pandemia, o compartilhamento e a produção científica, pilares do Latinoware, se tornaram ainda mais urgentes. “A impressão em 3D de ventiladores e válvulas hospitalares e a criação de sistemas de compartilhamento de dados globais sobre a pandemia são exemplos dessas inovações. E elas não podem parar”, afirma. A expectativa, segundo ele, é alcançar nesta edição um número recorde de participantes.

O diretor técnico do PTI, Rafael Deitos, comenta que as discussões abordadas pelo Latinoware vão além do meio virtual. “Mais do que um evento de tecnologia, que traz novidades do setor, o Latinoware promove também a integração cultural, econômica e tecnológica da América Latina. Essas discussões ultrapassam o limite virtual e podem contribuir de forma significativa com a comunidade do software livre e das tecnologias abertas”, pontua.