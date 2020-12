Latinoware reúne profissionais e entusiastas em discussões de alto nível sobre software livre

O segundo dia da 17ª edição do Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas (Latinoware) contou com uma intensa agenda de palestras, competições, minicursos, fóruns, workshops e até streaming de games. Organizado no formato 100% virtual, o Latinoware trouxe importantes discussões sobre mercado de trabalho, ferramentas, educação e como o software livre pode contribuir com a sociedade em diferentes setores.

Um dos destaques ficou por conta do anúncio dos projetos finalistas do 2º Hackathon Latinoware, que reuniu 17 equipes dispostas a propor soluções tecnológicas voltadas para facilitar a vida de jovens que buscam a primeira oportunidade de emprego.

Foram selecionadas as iniciativas Compartilhar para Multiplicar, Foxy, Peaky Hackers, Recrutech e Vikings do Sertão.

Agora, as equipes terão de apresentar seus projetos, no formato de pitchs ao vivo, para uma banca avaliadora, na próxima sexta-feira (04). As três equipes melhor avaliadas receberão prêmios em dinheiro.

Já engenheiro eletrônico, Jomar Silva, especialista em Padrões Abertos e Open Source, Head de Developer Relations da Zup, abordou as mudanças relacionadas ao mercado de trabalho para profissionais de tecnologia da informação após a pandemia da covid-19.

Segundo Jomar, diversas empresas passaram a admitir que o home office funciona. Com isto, a demanda por vagas que antes eram disponibilizadas regionalmente, agora, são ofertadas globalmente.

“Um salário de US$ 6 mil não é muito interessante para um programador americano, para um programador brasileiro, estamos falando de mais de R$ 30 mil”, explicou o especialista.

Outro destaque da programação foi o canal LatinoEdu que está disponibilizando, gratuitamente, uma série de apresentações, oficinas e workshops com a temática “Robótica Educacional Livre”, ou seja, a educação de robótica em escolas a partir de softwares livres e robôs construídos com baixo custo.

Jogos e interação

Para os amantes de jogos, integrantes do projeto Diolinux, estão utilizando a plataforma de streaming Twitch para transmitir ao vivo partidas interativas com jogos rodando no sistema operacional Linux. Nesta quinta-feira, foi a vez do game “Rocketbirds: Hardboiled Chicken”s.

Outras competições também continuam a todo vapor. Mais de duzentos participantes estão mobilizados, em equipes ou de forma individual, na busca pela melhor pontuação no jogo Jeopardy, uma modalidade de competição no estilo Capture The Flag (CTF), na qual os jogadores precisam cumprir desafios relacionados à segurança cibernética. Os melhores colocados recebem prêmios em bitcoins e se classificam para a segunda etapa.

Latinoware

O Latinoware é organizado pela Itaipu Binacional e o Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR). O congresso se consolidou como referência internacional ao promover debates de alto nível e servir como espaço para o compartilhamento de ideias e soluções.