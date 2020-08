Líderes do agro participam de live sobre perspectivas pós-Covid

Três dos principais nomes do agronegócio do Oeste do Paraná vão participar de uma live na noite desta quarta-feira (19). Dilvo Grolli, presidente da Coopavel, Elias Zydek, diretor-executivo da Frimesa, e Irineo da Costa Rodrigues, diretor-presidente da Lar, vão participar de uma transmissão ao vivo chamada de 1º Fórum do Agronegócio organizada pela Câmara Júnior de Cascavel e de Medianeira.

O tema do encontro, com início pontualmente às 20h, vai ser Perspectivas para o agronegócio no pós-pandemia. Durante uma hora, os três líderes do setor vão apresentar números, informações e fazer leituras sobre a atualidade e principalmente sobre o que esperar do agro assim que os riscos de contágio da pandemia estiverem sob controle. “Fico muito feliz com o convite de poder participar e de falar sobre um assunto tão pertinente à atualidade do Brasil e do mundo”, afirma Dilvo Grolli.

O agronegócio, diante da crescente demanda por alimentos e proteínas por diversos países, é um dos poucos segmentos produtivos brasileiros com avanço em seus indicadores no primeiro semestre de 2020. A transmissão do 1º Fórum do Agronegócio será feita pelos canais de Facebook e Youtube da JCI Cascavel.