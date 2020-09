Live debaterÃ¡ o uso da tecnologia na qualidade de vida nas cidades

Live debaterá o uso da tecnologia na qualidade de vida nas cidades

Acontece no próximo dia 15 de Setembro, às 19h30, o Smart Talks: uma live que pretende discutir o uso da tecnologia para a promoção da qualidade de vida do cidadão no conceito “cidades inteligentes”. O evento é promovido pelo ecossistema de inovação Hotmilk e pela editora PUCPRESS, ambos da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com o apoio da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação do Paraná (Assespro-PR).

Entre os nomes confirmados que participarão do debate online estão o do presidente da Companhia Paranaense de Energia (Copel), Daniel Slaviero; do professor da Stanford University, Imperial College London e MIT, Gil Giardelli; do superintendente geral de inovação do Governo do Estado do Paraná, Henrique Domakoski, e do presidente da Companhia de Tecnologia do Paraná (Celepar), Leandro Moura.

O evento é gratuito e também tem o intuito de marcar o relançamento do livro “O Futuro é Smart”, em inglês, para mais de 30 países. O Smart Talks contará com a medição do autor da obra e especialista em inovação e governos inteligentes, André Telles.

“É extremamente relevante termos um trabalho como este tratando de cidades inteligentes aqui em Curitiba e no Paraná. Isso auxilia nossa cidade a permanecer na vanguarda nesta área, ou seja, utilizando da inovação para tornar-se mais eficiente e sustentável”, afirma Adriano Krzyuy, presidente da Assespro-PR.

A live será transmitida pelo canal do YouTube da Hotmilk, mediante inscrição pelo link https://bit.ly/31RTQcF.