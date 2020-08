Luciano Hang: dono da Havan ganha processo contra Mirian LeitÃ£o

Luciano Hang: dono da Havan ganha processo contra Mirian Leitão

A 26 ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferiu decisão favorável à Luciano Hang, mantendo decisão de primeira instância que já havia afastado o pedido de indenização por danos morais formulados por Miriam Leitão (Apelação Cível n.º 0057088-27.2019.8.19.0001).

A jornalista promoveu a ação afirmando que teria sido ofendida pelo empresário durante a campanha presidencial de 2018, quando Hang passou a criticá-la ao sustentar que suas opiniões eram revestidas de caráter político ideológico de esquerda. O Tribunal assegurou ao dono das Lojas Havan seu direito a livre manifestação, bem como destacou que as sátiras veiculadas não foram ofensivas. A jornalista ainda deverá pagar honorários advocatícios ao Escritório Leal & Varasquim, que representou o empresário na causa, pelo fato de ter perdido a demanda.