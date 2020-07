MAC-PR mostra projeto inédito com exposição internacional

Em 1993, o curador suíço Hans Ulrich Obrist, juntamente com os artistas franceses Christian Boltanksi e Bertrand Lavier, concebeu projeto expositivo baseado inteiramente nas instruções de um grupo de criadores, que poderiam ser seguidas por qualquer pessoa para criar obras temporárias durante o período de uma exposição. Do It (Faça) desafiou os formatos tradicionais de exposições, questionou o processo de autoria e defendeu a capacidade da arte existir para além de espaço tradicional, como uma galeria ou um museu.

Produzida pelo Independent Curators International (ICI), de Nova York (EUA), a versão do projeto, Do It (home) ou Faça (em casa), que agora se lança repensada para o momento de isolamento social que atravessamos, traz uma nova seleção de instruções que estão sendo distribuídas online por meio de mais de 30 espaços de arte que colaboram com a rede internacional do ICI.

O Museu de Arte Contemporânea do Paraná é uma das instituições mundiais em parceria com a entidade e será o primeiro museu do Brasil a apresentar esse projeto ao público, até então inédito no país. Todas as ações do Do It (home) serão disponibilizadas pelo MAC-PR nas redes sociais e site do museu.

Para a diretora do MAC-PR, Ana Rocha, neste momento de pandemia os museus e demais espaços de arte precisam repensar diversas de suas ações, considerando que a arte tem em si um papel extremamente importante para a vida das pessoas, e ainda mais agora, no contexto do isolamento social.

“A parceria com o ICI reforça o nosso desejo de nos aproximarmos e mantermos uma conexão com o público, para que as pessoas também possam ter experiências artísticas dentro de casa”, afirma. “Este é um projeto que eu acompanho há alguns anos e agora, trazendo este projeto para o MAC e para o público do museu, temos uma oportunidade importante para pensarmos quais são as formas de experiências artísticas possíveis dentro do campo virtual, da internet”.

Como funciona?

Desde esta segunda-feira (13) de até 5 de setembro, o MAC-PR disponibilizará no perfil do Instagram do museu (@mac_parana) as instruções dos artistas, distribuídas ao longo das semanas, para que o interessado possa fazê-las em casa. Uma das ideias de aplicação prática do Do It (Home) hoje, em meio à pandemia, é afastar as pessoas das telas de celulares e computadores por alguns momentos e ajudá-las a criar uma – ou várias – experiências artísticas em suas casas.

Cada participante poderá seguir as instruções propostas pelos artistas, entrando no seu mundo e realizando uma obra de arte por conta própria. Quando estiver pronto para retornar aos computadores e telefones, compartilhe o que fez! Conecte-se aos outros participantes no Instagram, com o hashtag #doitathome, ou envie seus resultados para o perfil do MAC-PR por mensagem direta. Semanalmente, o MAC-PR apresentará também os resultados criados em casa pelo público, a partir das experiências de aplicação das instruções dos artistas.

Artistas envolvidos

Entre os artistas participantes, estão grandes nomes da arte contemporânea internacional, como Etel Adnan, Sophia Al Maria, Uri Aran, Arca, Nairy Baghramian, Christian Boltanski, Meriem Bennani, Geta Bratescu, Critical Art Ensemble, Jimmie Durham, Torkwase Dyson, Tracey Emin, Simone Forti, Liam Gillick, Joseph Grigely, Shilpa Gupta, Koo Jeong-A, David Lamelas, Lynn Hershman Leeson, Lucy R. Lippard, Cildo Meireles, Jonas Mekas, Albert Oehlen, Precious Okoyomon, Füsun Onur, Christodoulos Panayiotou, Philippe Parreno, Thao Nguyen Phan, Marjetica Potrc, Raqs Media Collective, Pascale Marthine Tayou, e Carrie Mae Weems.

Realização

Do It (home) tem curadoria assinada por Hans Ulrich Obrist, produzida pelo Independent Curators International (ICI) de Nova York (EUA) e apresentada no Brasil pelo Museu de Arte Contemporânea do Paraná. A iniciativa foi disponibilizada internacional e gratuitamente para espaços de arte parceiros ao ICI em resposta à crise da Covid-19, com o apoio do Conselho Diretivo (Board of Trustees) da ICI, os colaboradores do Fundo de Acesso da ICI e a Jeanne and Dennis Masel Foundation.

Serviço

Do It (home) / Faça (em casa).

De 13 de julho até 5 de setembro.

Participe, visite, conheça acessando o Instagram do MAC-PR

@mac_pr e o site do museu: http://www.mac.pr.gov.br