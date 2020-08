Mais de 134 mil EPIs são repassados a Guardas Municipais do Paraná

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná repassou 128.300 máscaras descartáveis, 5.100 frascos de 500 ml de álcool em gel 70% e 1.200 caixas de luvas para Guardas Municipais de diversos municípios.

O material foi fornecido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança e a secretaria estadual é responsável pela logística de entrega. Das 22 Guardas Municipais que podem ser contempladas, 16 já receberam.

A Secretaria da Segurança prestou apoio logístico. “Trata-se de um convênio entre as partes. Nós nos responsabilizamos pela parte logística, o que engloba o recebimento do material, o controle de qualidade e a entrega aos profissionais que farão uso dos equipamentos”, explicou o chefe do Grupo Administrativo Setorial (GAS) da Secretaria, capitão Marcelo Trevisan Karpinski.

Além de preservar a saúde dos profissionais, a disponibilização do material tem o objetivo de demonstrar à população a importância e a necessidade de se tomar os cuidados necessários neste período de pandemia. “A partir do momento em que os agentes de segurança pública estão conscientes da importância da higienização e de levar estas informações até o cidadão, ele passa a refletir sobre o assunto”, disse o capitão Karpinski.

Valorização

Para o comandante da Guarda Municipal de Castro, Fábio Zahdi, além de ser um reconhecimento à instituição e demonstrar a preocupação com os profissionais, a doação também beneficia a população.

“É uma grande ajuda receber este material. Isso vai colaborar para que nossas equipes tenham condições de dar o atendimento necessário à comunidade”, afirmou

“Estes EPIs vêm complementar a distribuição de equipamentos, principalmente ao pessoal que atua na rua, que é quem está na linha de frente”, afirmou a supervisora administrativa da Guarda Municipal de Ponta Grossa, Maribel Krum de Andrade. Segundo ela, a ideia é que os itens sejam utilizados nos momentos de abordagens, por exemplo. “Assim, tanto o cidadão que está sendo abordado quanto o profissional têm a garantia de estarem seguros quanto aos riscos de contrair o Covid-19”, disse o capitão Karpinski.

Mais cidades

Outra cidade contemplada foi Campo Largo. O secretário municipal de Ordem Pública, Samir Moussa, disse que o material é bem-vindo. “Só temos a agradecer.” De acordo com o comandante da Guarda Municipal de Maringá, Adriano Almeida de Souza, o material será distribuído aos servidores da instituição e, também, aos moradores da cidade, em algumas situações específicas. “Os itens vão ser usados em situações gerais, como abordagens e, para casos de cidadãos que estão sem máscara, a gente faz a doação e explica sobre a importância do uso. Ou seja, todos ganham com isso, a população e a instituição”, destacou.

Os equipamentos, lembrou o diretor operacional da Guarda Municipal de Araucária, Hélio Gomes de Souza, são os mais utilizados no dia-a-dia da corporação. “Estes EPIs vêm complementar a distribuição de equipamentos, principalmente, ao pessoal que atua na rua, que é quem está na linha de frente”, complementou o inspetor da Guarda Municipal de Cascavel, Cleber Luiz Pavlak.

O superintendente da Guarda Municipal de Pinhais, Dorival Selbach Júnior, também considera os insumos recebidos de grande valia para a corporação. “A gente precisa de tudo isso para manter a qualidade da segurança do município, junto com outros agentes da área”, afirmou.

Critérios

Os materiais também foram fornecidos a Arapongas, São José dos Pinhais, Londrina, Matinhos, Curitiba, Paranavaí, Quatro Barras, Paranaguá e Campina Grande do Sul. As quantias repassadas às instituições foram estipuladas pela Senasp.