Marcel: Assis caminha para a prosperidade com o Valtinho

Com forte atuação nos municípios da região Oeste do Paraná, o deputado estadual licenciado e atual secretário de Estado da Administração e Previdência, Marcel Micheletto, teve participação ativa e decisiva nas eleições municipais de 2020, contribuindo com a vitória nas urnas da maioria dos candidatos aliados. A exemplo de Assis Chateaubriand, terra onde já teve a oportunidade de administrar e a projetou para o mundo político. Inteligente e de visão de futuro, o jovem Marcel Micheletto se tornou o grande líder do Oeste do Paraná. Por meio de um trabalho sério e de resultados para a população, alçou grandes voos e, hoje, está ao lado do governador do Paraná, Ratinho Junior, liderando uma das mais importantes secretarias da gestão.

De forma brilhante e corajosa, apoiou Valtinho e Cloves em Assis Chateaubriand, que foram eleitores prefeito e vice-prefeito, respectivamente, com uma votação expressiva, fruto do trabalho que Marcel Micheletto desenvolveu em Assis através de uma política de renovação, voltada para o povo.

Em entrevista ao jornal A Voz do Paraná, Marcel Micheletto enaltece a vitória de Valtinho e Cloves e do povo de Assis Chateaubriand. “Eu fico animado e feliz em ver que a população de Assis entendeu que o melhor caminho para Assis Chateaubriand era a proposta que colocamos à disposição da população, com uma nova roupagem, com dois jovens talentos que temos em Assis, que é o Valtinho e o Cloves. Apresentamos para a cidade um planejamento estratégico, não um projeto de poder, mas, sim, um projeto de futuro para Assis. Colocamos isso intensamente nas nossas propostas, nas falas do Valtinho e do Cloves e, hoje, nós vemos Assis como uma joia rara no meio dos municípios que estão em desenvolvimento, porque será um dos municípios que mais vai crescer com todos os investimentos industriais que estão vindo para a cidade”.

Segundo Marcel Micheletto, precisamos oxigenar a política, seja ela municipal, estadual ou federal. “A maior demonstração de oxigenação da política é a renovação presente no governo do Estado, são os jovens políticos que estão dando, hoje, a visibilidade como o Estado mais inovador do Brasil. Não é a experiência de anos de vida pública que vai dizer para aqueles que estão iniciando que são melhores, a gente também tem condições e mostramos isso para a cidade. Assis precisava dessa renovação, veio a partir da minha eleição como prefeito, com aquela ruptura da velha política. Alguns personagens não aceitam essa nova proposta, esse novo modelo e, por isso, se candidataram e é democrático. Temos que respeitar e entender, mas a população também entendeu que nós precisávamos renovar. Eu poderia ter muito bem não me envolvido, ter deixado o jogo andar, mas eu tenho posição, eu tenho princípios, eu não mudo a minha forma de pensar e acreditando que nós precisamos fazer essa renovação e oxigenação na política de Assis”, frisou.

Sobre a eleição de sua esposa, Franciane Micheletto, que foi candidata a vereadora e obteve votação proporcionalmente recorde no Estado, Marcel destaca que “a Franciane é uma guerreira, uma excelente parceira, demonstrou isso como secretária de Assistência Social, ficando entre as 50 melhores do Brasil, com um trabalho profissional, competentíssimo. Ela é fantástica, fez uma votação expressiva, a maior da história de Assis. Tenho certeza de que vai fazer um belíssimo trabalho com a melhor idade, com as crianças, na área da Assistência Social, vai colaborar muito com o Valtinho na administração, sugerindo o melhor para a nossa população”.

Leia, a seguir, a íntegra da entrevista:

Jornal A Voz do Paraná: Embora tenha acontecido uma ruptura no grupo político, a vitória de Valtinho e Cloves foi expressiva. Como você avalia o quadro?

Marcel Micheletto: Eu fico animado e feliz em ver que a população de Assis entendeu que o melhor caminho para Assis Chateaubriand era a proposta que colocamos à disposição da população, com uma nova roupagem, com dois jovens talentos que temos em Assis, que é o Valtinho e o Cloves. Apresentamos para a cidade um planejamento estratégico, não um projeto de poder, mas, sim, um projeto de futuro para Assis. Colocamos isso intensamente nas nossas propostas, nas falas do Valtinho e do Cloves e, hoje, nós vemos Assis como uma joia rara no meio dos municípios que estão em desenvolvimento, porque será um dos municípios que mais vai crescer com todos os investimentos industriais que estão vindo para a cidade, principalmente, com a vinda da Frimesa e, por isso, era necessário ter um alinhamento com o governo municipal, o deputado estadual da cidade, o secretário de Estado e o governador Ratinho Junior. A importância dessa ligação para que a gente pudesse buscar os recursos na velocidade que a cidade vai crescendo e para que a gente pudesse dar a qualidade de serviço público que a população espera. Conseguimos mostrar isso, mesmo que houvesse uma ruptura interna, o que é normal acontecer e nós temos que respeitar, vivemos em uma democracia. Um grupo se afastou, porque também gostaria de ser candidato a prefeito, principalmente, o nosso vice-prefeito, que, hoje, é o atual prefeito, também tinha vontade de ser candidato e tem que respeitar, mas a nossa proposta mostrou que somos o melhor caminho, o com mais preposteridade e projetos estruturantes com o governo do Estado e também com o Federal. Os deputados que mais trouxeram recursos para Assis também estiveram conosco nesse projeto e conseguimos mostrar para a população que a nossa proposta seria o melhor caminho.

Jornal A Voz do Paraná: O que pesou na vitória?

Marcel: Eu acredito que o histórico nosso como prefeito, também inexperiente, mas a nossa inexperiência mostrou que fomos muito mais capazes do que aqueles que se diziam experientes, que já estavam há mais de 30 anos na política. O grupo que foi adversário contra nós se dizia experiente e eu dizia, mas por que não fizeram? Com todo esse tempo e com toda essa experiência. Então, nós conseguimos desmistificar que não é tempo de vereador ou de ex-prefeito que ia convencer a população, mas, sim, os que estavam mais alinhados ao governo do Estado e preparados. Eu acredito que pesou muito essa minha posição que foi um ato corajoso.

Jornal A Voz do Paraná: Quem acompanha a tua trajetória política sabe que você tinha convicção da necessidade de atualizar as lideranças políticas em Assis, por isso, você acabou optando pelo Valtinho. Isso surpreendeu a população de Assis e no que isso ajudou a concretizar o teu projeto político?

Marcel: Eu sempre digo que nós precisamos oxigenar a política, seja ela municipal, estadual ou federal. A maior demonstração de oxigenação da política é a renovação presente no governo do Estado, são os jovens políticos que estão dando, hoje, a visibilidade como o Estado mais inovador do Brasil. Não é a experiência de anos de vida pública que vai dizer para aqueles que estão iniciando que são melhores, a gente também tem condições e mostramos isso para a cidade. Assis precisava dessa renovação, veio a partir da minha eleição como prefeito, com aquela ruptura da velha política. Alguns personagens não aceitam essa nova proposta, esse novo modelo e, por isso, se candidataram e é democrático. Temos que respeitar e entender, mas a população também entendeu que nós precisávamos renovar. Eu poderia ter muito bem não me envolvido, ter deixado o jogo andar, mas eu tenho posição, eu tenho princípios, eu não mudo a minha forma de pensar e acreditando que nós precisamos fazer essa renovação e oxigenação na política de Assis, por isso a minha posição firma numa nova proposta, com o Valtinho e com o Cloves, que são jovens e guerreiros e que acredito que vão trabalhar na mesma velocidade que a gente, com o mesmo empenho em trazer grandes projetos, grandes obras, conectados com esse mundo moderno. A política não é mais como antes e, por isso, nós precisamos introduzir novos personagens. Houve uma grande renovação na Câmara de Assis, a sociedade entendeu que ela está alinhada conosco, nossos candidatos com uma proposta nova de governo, mas que está alinhada com a gente, que mostrou, quando prefeito um caminho novo, um norte para o nosso município e isso não podia parar. Precisamos retomar a velocidade que nós tínhamos deixado quando estávamos na prefeitura e, ainda mais agora, como deputado da cidade, secretário de Estado, próximo do governador, Assis é a bola da vez no Oeste do Paraná, pelo alinhamento muito próximo do governo e nós não poderíamos perder essa oportunidade. Eu fui firme nessa posição, é duro para mim, é difícil, é praticamente o mesmo grupo se gladiando nas propostas, mas venceu uma proposta com renovação, vontade de fazer um trabalho de excelência, com um olhar técnico, com vontade de fazer mais, com gestão eficiente.

Jornal A Voz do Paraná: O resultado ajudou a população de Assis?

Marcel: Eu vejo os meninos muito firmes, encarando a disputa de forma limpa, sem fazer ataques. Nós encaramos muitos ataques e isso foi uma política muito difícil, principalmente, nas mídias sociais, que deu voz a muitas pessoas que não entendem de vida pública, que não entendem do planejamento estratégico da cidade. Tivemos uma perseguição muito forte, mas é do jogo e ficamos focados nas nossas propostas. Eu acho que pesou bastante a minha postura, na fala de mostrar para a cidade que não podíamos perder essa oportunidade de proximidade com o governo do Estado, o que acabou sensibilizando a população.

Jornal A Voz do Paraná: Em algum momento da campanha houve alguma preocupação em relação ao resultado?

Marcel: Eu estava muito ciente e confortável. Eu acredito no povo de Assis, porque continuei caminhando no meio da população, eu não estava fora da política, enquanto alguns voltaram depois de muitos anos a se envolver com política, eu sempre estive do lado do povo, sempre participando. Eu sentia que a população estava do nosso lado pelas propostas, esse afinamento com o governo, o que me deixou muito tranquilo, porque a gente iria certamente vencer as eleições. Lógico que nos últimos dias, eu fiquei muito preocupado, estava mais dilatada a diferença nas eleições. Foram muitas fake News, muita mentira, baixaria, ataques, deixaram o povo um pouco mais confuso, mas ganhamos as eleições e eu sempre digo: os humilhados serão exaltados e sempre acreditando em Deus que nos ajudou a colocar na cabeça da população que o melhor caminho era esse e a população, graças a Deus, mais uma vez nos ajudou, confiou na gente, no nosso trabalho e nesses dois meninos que eu tenho certeza que farão um belíssimo trabalho.

Jornal A Voz do Paraná: É bom ganhar uma eleição?

Marcel: Ganhamos mais uma eleição. Até hoje, nunca perdi. Eu acho que é continuar trabalhando, se entregando. A resposta foi nas urnas e pelo povo. O povo de Assis que sabe do nosso trabalho, principalmente, aqueles que usufruem do sistema público de Assis e sabem da transformação que nós fizemos, no cuidado com as pessoas e com os mais humildes. Nós tivemos o povo do nosso lado, confiante nas nossas propostas, lógico que vencer é fantástico, mas que gera ainda mais responsabilidades, compromisso. Ter espírito público é começar a entender o que aconteceu depois das eleições. Eu disse ao Valtinho e ao Cloves que é necessário governar para todos e ter a humildade em saber que a gente teve um volume de gente que, nesse primeiro momento, não acreditou na proposta, mas que com o tempo vão constatar que era a melhor proposta e vão confiar que tem competência e dinamismo.

Jornal A Voz do Paraná: O Valtinho é um candidato eleito apoiado por você e pertencente ao seu grupo, mas, ao mesmo tempo, você fez a renovação, ajustando duas coisas ao mesmo tempo, manteve a prefeitura a seu favor e manteve o seu grupo…

Marcel: Eu acredito que foi uma estratégia interessante e, ao mesmo tempo, arriscada. Eu poderia por tudo a perder, mas quando a gente tem esse sentimento e propostas para fazer o bem, não há erros. Quem conhece a minha história está sempre ao meu lado, pois já passei por bastante dificuldades, principalmente, familiar e não são essas coisas que vão me fazer faltar coragem. Renunciar um cargo de prefeito para uma disputa ao cargo de deputado, quer mais disposição que essa? Eu acredito que era importante e necessário, e é isso que a velha política não aceitava, porque se nós conseguíssemos ganhar as eleições, era um novo ciclo político em Assis e, agora, é um novo ciclo, nós temos vários novos personagens que entraram na Câmara de Vereadores e até mesmo no Paço Municipal, como o Valtinho que nunca tinha se candidatado a nada, mostra que estamos fazendo uma renovação política na nossa cidade e aqueles que já deram a sua contribuição tem que entender que é um novo ciclo e, que agora, nós temos que mostrar serviço e compromisso. Eu tenho certeza de que vamos fazer o melhor, porque eu acredito no potencial dos nossos companheiros e na renovação do ciclo político aqui em Assis.

Jornal A Voz do Paraná: O resultado e o povo feliz muda alguma coisas nos seus projetos?

Marcel: Com toda a relação de prefeitos que a gente ganhou na região, com a população nos dando a oportunidade de continuar a construir Assis, logicamente, que me deixa com uma projeção muito maior que a de antes. Eu me sinto feliz, realizado e até emocionado, porque em toda a região vencemos com os prefeitos, poucos não conseguiram chegar, mas a maioria acreditou na nossa proposta e estamos caminhando juntos, sempre um degrau de cada vez. Eu sempre digo que Deus tem um propósito na minha vida e ele está me dando luz, me ajudando bastante. Tenho certeza de que nós temos um futuro muito próspero pela frente, mas é com construção, com trabalho, com equilíbrio, com uma maturidade cada vez maior. Eu também tenho que amadurecer bastante, mas a minha essência é ter coragem de assumir, de ir para frente, de enfrentar, eu não tenho medo de colocar minhas propostas, de ter esse perfil. Eu acho que tudo isso molda essa liderança regional que eu me tornei. A minha ida para a Secretaria da Administração foi muito importante para mim, como currículo pessoal e bagagem. Representar o governo do Estado, em uma secretaria gigante, nos da mais musculatura para o futuro e com essa votação expressiva em toda a região, mostro ao governador e as lideranças de todo o Estado que eu não vim para brincar, mas que eu vim para fazer política séria. Eu estou muito animado com o que aconteceu em Assis e o reconhecimento do povo em entender que a nossa proposta era melhor. Eu só tenho a agradecer.

Jornal A Voz do Paraná: A Franciane Micheletto, sua esposa, foi candidata nessas eleições a vereadora e obteve votação proporcionalmente recorde no Estado. Por ela ser uma jovem candidata e com essa votação expressiva, o que representa para você e para o município?

Marcel: Mais uma vez, mostra o nosso compromisso com a cidade. A Franciane é uma guerreira, uma excelente parceira, demonstrou isso como secretária de Assistência Social, ficando entre as 50 melhores do Brasil, com um trabalho profissional, competentíssimo e um baita quadro para o nosso município. Nós não poderíamos deixar ela de fora e não participar, nós precisávamos ter ela como renovação e ela também, entusiasmada com a ideia, gosta de povo, tem cheiro de povo, ama as pessoas. Ela é fantástica, fez uma votação expressiva, a maior da história de Assis. Eu acho muito difícil alguém repetir essa votação novamente, pois ficou entre as 10 mais votadas, proporcionalmente, no Paraná e nas cidades maiores de 10 mil habitantes foi a mais votada no Paraná. Tenho certeza de que vai fazer um belíssimo trabalho com a melhor idade, com as crianças, na área da Assistência Social, vai colaborar muito com o Valtinho na administração, sugerindo o melhor para a nossa população. Eu fiquei muito feliz e animado, o que mostra a força da nossa família e o compromisso que a gente tem com a nossa cidade. O povo demonstra isso nos dando mais compromisso e responsabilidade. A Fran foi fantástica.