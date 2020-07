Médicos conhecem obras de ampliação do Hospital São Lucas

A visita à obra de ampliação do Hospital São Lucas teve como propósito explicar sobre a estrutura e acolher sugestões para o aprimoramento. O reitor do Centro FAG, Assis Gurgacz, falou aos médicos ortopedistas e neurologistas (que integraram o primeiro grupo de visitantes) sobre a harmonia da equipe. “Desde 2006 quando compramos o hospital sempre pedimos coerência. Começamos pequenos, mas estamos nos tornando grandes, não só pela estrutura, mas pelos profissionais que temos, que colaboram com o seu conhecimento para aperfeiçoar ainda mais a nossa Instituição”, diz.

Na primeira fase foram construídos 8.400 metros quadrados, concluídos em 2012. A segunda etapa está em plena execução com 23.900 metros quadrados, com previsão de entrega para 2022. Ainda haverá uma terceira etapa com mais 12.700 metros quadrados. No total serão 45 mil metros quadrados de área construída, com 12 pavimentos. Atualmente o hospital tem 154 leitos, com a ampliação chegará a 289.

“A obra é gigante, uma das partes mais importantes é o Centro Cirúrgico, são 16 salas cirúrgicas preparadas para robótica trazendo um novo conceito de cirurgia para a região”, explica Ciro Neves, engenheiro civil da Asgel, responsável pela obra.

“A robótica traz a precisão ao ato cirúrgico. A ação é programada; não existe tremores, indecisões, pode ser acionado à distância contando com o auxílio de um segundo médico. Outro destaque é o nosso heliponto, que propicia que o paciente chegue o mais rápido possível em caso de urgência e emergência, e que os médicos possam agir prontamente, com maiores chances de salvar vidas”, destaca do diretor clínico do Hospital, Luiz Carlos Toso.

Além de referência na área da saúde, o hospital São Lucas também é campo de aprendizagem prático para alunos da área da saúde. O setor acadêmico vai contar com salas de aula, biblioteca, laboratórios, salas de reunião e auditórios. “Espaços adequados, pessoas capacitadas, integração, educação continuada e tecnologia vão fazer o São Lucas ser referência para outros hospitais e queremos estar entre os 10 melhores do Brasil”, ressalta o diretor administrativo do São Lucas, Ildemar Marino Canto.

“Investimos na busca pelo que existe de mais moderno, em feiras da saúde em todo o Brasil e hospitais referência. Levamos mais tempo para desenvolver o projeto arquitetônico, prezando pela sua eficiência. A execução da obra segue acelerada”, explica o arquiteto responsável, Fábio Marchi.

O coordenador do Centro Cirúrgico, doutor André Chagas, refletiu sobre a importância da integração. “O hospital é um local de procedimentos que envolvem muitas complexidades, como em qualquer indústria. Na indústria da saúde nós aprendemos que essa complexidade tem que ser tanto na estrutura, quanto na equipe e nos equipamentos de ótima qualidade, que a instituição sempre se propôs a ter. O desafio é integrar essas três variáveis para que resulte no melhor atendimento ao nosso paciente, razão maior do nosso trabalho em saúde”.

Os médicos do corpo clínico da Instituição e das clínicas parceiras, Proneuro e Ceot, participaram da visita. “Nós da Proneuro nos sentimos confortáveis e ansiosos para trabalhar na nova estrutura, que vai acrescentar tecnologia à Medicina. É um grande reconhecimento do São Lucas em relação ao nosso trabalho. Tudo o que é reconhecido mundialmente será adicionado e colocado a serviço de todos os pacientes”, diz João Luiz Corso Bandeira, médico neurologista.

“É fundamental conhecer e saber que vamos ter uma estrutura apropriada e qualidade para exercer a medicina, com a excelência que nos propomos. O hospital está sempre em contato com equipe médica, recebendo as sugestões, as particularidades de cada especialidade, para fazer a estrutura mais adaptada possível à cada necessidade”, avalia Pedro Paulo Verona Peres Silva, médico ortopedista.

Mais visitas guiadas serão realizadas para grupos de outras especialidades médicas, respeitando às normas de segurança para prevenção da Covid-19.