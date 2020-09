Mestrado Unioeste está com inscrições abertas até 15 de outubro

O Programa de Pós Graduação em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade, nível de mestrado profissional, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) está com inscrições abertas até o dia 15 de outubro.

Serão ofertadas 14 vagas e o candidato pode optar por uma das linhas de pesquisa, Tecnologias e sustentabilidade ou gestão e desenvolvimento regional sustentável.

Para se inscrever, o candidato deve acessar este link http://www.unioeste.br/pos/inscricoes e preencher um formulário, que deverá ser encaminhado em um único arquivo com os demais documentos solicitados.

É importante lembrar que neste ano, devido a pandemia de Covid-19, o processo acontecerá totalmente de forma remota, inclusive as entrevistas. A homologação das inscrições será publicada no dia 21 de outubro. A taxa de inscrição é no valor de R$ 202,00.

Link edital: https://www5.unioeste.br/portalunioeste/arq/files/PPGTGS/Edital_n025-2020-PPGTGS.pdf

Dúvidas poderão ser sanadas através de mensagens de texto enviadas para o WhatsApp business: +55 (45) 3576-8279