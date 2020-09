Micheletto consegue nova viatura para a polícia civil de Assis

O Secretário da Administração e da Previdência, Marcel Micheletto, se reuniu ontem (2) com o Secretário da Segurança Pública do Paraná, coronel Romulo Marinho Soares, na sede da Secretaria da Segurança Pública.

Na ocasião, foi entregue ao Secretário Micheletto uma viatura para reforçar o trabalho desenvolvido pela Polícia Civil de Assis Chateaubriand. A nova viatura faz parte do pacote de investimentos do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública, para renovação de parte da frota de veículos de todo o Paraná.

Outro assunto tratado foi a possibilidade da abertura de uma Delegacia Cidadã em Assis Chateaubriand. Com estrutura humanizada para atendimento ao público, o intuito é que essas delegacias tenham salas de plantão, departamentos administrativos, setor de investigação, cartório, sala de imprensa, entre outros, para que quem procure seus serviços possa ter atendimento de alta qualidade. Micheletto destacou a importância que a Delegacia Cidadã teria para Assis e que “o pedido para que se concretize a abertura de uma na cidade é antigo e começa agora tomar forma para que aconteça de fato. A população de Assis terá mais segurança e praticidade no serviço de segurança pública”.

Entrega da viatura em Assis Chateaubriand

Na manhã desta sexta-feira (4), representando o secretário da Administração e da Previdência, o chefe de gabinete de Micheletto, Rodrigo Furlan e o Diretor do Departamento de Gestão do Transporte Oficial (Deto) Juan Calos Alves, entregaram oficialmente o veículo ao delegado chefe da 48ª Delegacia de Polícia Civil de Assis Chateaubriand, dr. André Mendes.

De acordo com o dr. André a nova viatura “será mais uma ferramenta utilizada no enfrentamento à criminalidade na cidade de Assis Chateaubriand e toda região. Uma polícia bem equipada e valorizada presta um melhor serviço a toda a população reduzindo os níveis de criminalidade”, afirmou. “Reafirmo o agradecimento a todos que estão lutando pela segurança pública de nossa região e proporcionando esses avanços com a disponibilização de viatura e equipamentos”, complementou o delegado.