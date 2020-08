Micheletto e Alfredo Lange visitam obras de hipermercado C.Vale

O Secretário da Administração e da Previdência do Estado, Marcel Micheletto, visitou no sábado (1), em Assis Chateaubriand, às obras do Hipermercado C. Vale a convite do presidente da Cooperativa, Alfredo Lang. Se tudo correr conforme o esperado, o hipermercado será inaugurado ainda esse ano.

Micheletto era prefeito de Assis Chateaubriand quando ocorreram às negociações para a venda do Pátio de Maquinas, Departamento de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura, que pertencia a prefeitura de Assis. O imóvel tem aproximadamente 36 mil metros quadrados e foi adquirido por meio de um processo de licitação no valor de mais de R$ 4 milhões e 717 mil.

A venda do espaço para a construção do maior hipermercado da C.Vale teve um grande impacto positivo para Assis, caminhando para um avanço da cidade, criando a possibilidade de empregos, serviço de qualidade e a força de ter uma cooperativa com o poder de produção da C.Vale.

Durante a visita à obra, Micheletto reforçou os benefícios que o hipermercado trará para Assis e região. “Uma obra emblemática para Assis Chateaubriand, isso mostra a competência, o compromisso da cooperativa C.Vale com o município e com a região. É isso que vai impulsionar o estado do Paraná, é isso que o nosso Governo quer cada dia mais, reaquecer a economia do nosso Estado através desses empreendimentos”, destacou o secretário.

São 22.600 metros quadrados de área que contará com 33 caixas, das quais cinco serão de autoatendimento, um restaurante com 1.085 metros quadrados com capacidade de atender 678 pessoas, três estacionamentos, sendo um em subsolo, e ainda a grande novidade do empreendimento: duas salas de cinema com 320 metros quadrados cada. Tudo isso está sendo construído com os ideais da sustentabilidade ambiental do espaço, usando energia solar para iluminação e água da chuva para limpeza externa.

Até seu término, serão mais de 49 milhões de reais investidos na obra que foi iniciada em agosto de 2019 e irá gerar 220 empregos diretos. Para Micheletto, ver a obra que é fruto de seu trabalho enquanto prefeito do município em estágio avançado é uma grande alegria. “Assis está de parabéns”, comemorou Marcel Micheletto.