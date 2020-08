Micheletto entrega nova viatura para a Polícia Rodoviária de Assis

O secretário da Administração e da Previdência, deputado Marcel Micheletto, entregou na manhã desta sexta-feira (14), uma nova viatura para o Posto da Polícia Rodoviária de Assis Chateaubriand. As caminhonetes 4×4, cabine dupla, marca Mitsubishi L200 Triton Sport, fazem parte de um pacote de 70 novos veículos entregues na última terça-feira (4) pelo governador Ratinho Júnior. O investimento por parte do DER-PR foi de R$ 16,1 milhões.

A entrega segue o planejamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, é a sexta rodada de aquisição de veículos em 2020. No ano, 571 novas viaturas foram incorporadas à frota, totalizando R$ 88,8 milhões.

“Uma grande demonstração de respeito por parte do nosso governador com a segurança pública do nosso estado. Continuamos em Curitiba, trabalhando todos os dias para garantir uma melhor qualidade de vida a todos os paranaenses”, afirmou Micheletto.

De acordo com o capitão Roberto Tatibana, comandante da 3ª Cia do BPRv, a região recebeu 10 viaturas, sendo que duas camionetes serão usadas pela Rotam e as demais foram distribuídas aos oito postos de fiscalização de responsabilidade do comando de Cascavel. “São equipamentos para realizar o combate ao crime organizado e a nossa tarefa principal, que é a preservação da vida nas nossas rodovias”, disse.

Para o subtenente Nóbrega/comandante do PRV de Assis o novo veículo oferece melhores condições de serviço para os policiais. “Isso reflete no trabalho apresentado à população. Uma viatura moderna e que será empregada em prol da sociedade”, declarou.

Entregas

No dia 18 de março, o governador Ratinho Junior repassou 200 veículos, sendo 75 para a Polícia Militar, 75 para a Polícia Civil e 50 para o Corpo de Bombeiros.

No dia 27 de março foram mais 100 veículos para Polícia Militar e 18 para o Corpo de Bombeiros. Em abril, Ratinho Junior entregou as chaves de outras 119 novas viaturas policiais e de combate a incêndios florestais, além de aparelhos de atendimento a emergências derivadas da manipulação de produtos perigosos. Os veículos foram destinados à Polícia Militar (76), à Polícia Civil (36) e ao Corpo de Bombeiros (7).

No mês passado o Governo do Estado reforçou a estrutura do Corpo de Bombeiros com a aquisição de 34 novos veículos e seis aparelhos desencarceradores (equipamento para resgatar vítimas presas em veículos acidentados). O pacote contempla 20 ambulâncias, seis caminhonetes 4×4, seis caminhões para combate a incêndios e dois micro-ônibus. Já na semana passada, a frota do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen-PR) foi modernizada com o reforço de 30 novos veículos.