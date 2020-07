Micheletto participa de reunião sobre segurança pública

O Secretário da Administração e da Previdência Marcel Micheletto se reuniu na segunda-feira (14) com o Secretário da Segurança Pública do Paraná, Coronel Romulo Marinho Soares. Durante a reunião os Secretários conversaram sobre segurança pública e ações pontuais que dizem respeito as duas secretarias, como controle e fiscalização dos pátios, comissão de avaliação de inservibilidade ou desnecessidade e sobre a comissão de acompanhamento de leilão. Também estavam presentes na reunião o Responsável pela Divisão de Gestão de Veículos do Departamento de Gestão do Transporte Oficial, Ivo Ferreira Neto, o Sargento do Exército José Vigilato, responsável pela logística de limpeza dos pátios pela Secretaria da Segurança Pública e o Diretor do Departamento de Gestão do Transporte Oficial da Seap, Juan Carlos Alvez.