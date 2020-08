Mobills sorteará usuários para ter uma conta paga de até R$ 1 mil

Para ajudar os brasileiros a passarem por esse momento de crise com os menores danos possíveis nas finanças pessoais, a Mobills disponibilizará uma nova campanha de incentivo à educação financeira. Entre os dias 1 e 7 de setembro, o usuário que decidir utilizar os 7 dias de acesso gratuito a versão premium, receberá conteúdos ricos sobre educação financeira. A inscrição pode ser feita no site: http://bit.ly/fc-ganheemdobro.

Além do período de teste gratuito, entre os materiais que os participantes receberão estão planilhas de gastos, listas de compras e e-books sobre planejamento financeiro e investimentos. Para compartilhar um conteúdo realmente útil para cada usuário, o participante conseguirá identificar em qual fase da vida financeira ele se encontra. Entre as opções estão: endividado, começando a poupar dinheiro, iniciando investimentos ou buscando diversificar a carteira, permitindo assim que cada usuário aproveite o material que melhor se encaixa em sua realidade financeira.

No dia 15 de setembro, o app sorteará três usuários da versão Premium da plataforma para terem uma conta de até R$ 1.000,00 paga pela Mobills. Os ganhadores serão revelados no perfil do Instagram @mobillsapp.

Sobre o Mobills Premium

Para permitir um diagnóstico completo dos usuários sobre as finanças, o aplicativo Mobills reúne em um só lugar informações sobre contas, cartões, investimentos, despesas e rendas. Também permite o cadastro de objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo. Tudo isso com um layout descomplicado, que apresenta gráficos e porcentagens. A plataforma tem uma versão gratuita e a assinatura do plano premium varia entre R$ 99,90 por ano ou R$ 19,90 no plano mensal. Na versão paga do aplicativo o usuário pode cadastrar quantos cartões de crédito quiser, diferentes objetivos financeiros e ter acesso a mais ferramentas e gráficos para o controle total do orçamento.