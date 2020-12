Toledo conta com Mostra e Festival Nacional de Circo virtual

Nem mesmo a pandemia que exige distanciamento social, entre outros cuidados, como forma de prevenção ao Coronavírus, impediu que o Circo da Alegria e a Escola Municipal Anita Garibaldi realizassem neste ano a XIV Mostra de Circo Social e VII Festival Nacional de Circo de Toledo. O evento terá outro formato e será totalmente virtual, com transmissões pelo Facebook e pelo Instagram do Circo da Alegria, em dois horários, às 20h e às 10h, durante quatro semanas.

“Foi um desafio muito grande neste ano, mas não queríamos que a Mostra e o Festival fossem interrompidos. Discutimos em grupo e a instrutora Paula Bombonatto sugeriu um formato que foi aprovado por todos”, informou o coordenador do Circo da Alegria Dado Guerra. O Festival deste ano será realizado de 19 de dezembro a 14 de janeiro com divulgação de vídeos de 3 a 5 minutos de duração que vão mostrar projetos e ações desenvolvidas por artistas circenses em Toledo. “Vamos mostrar um pouco do trabalho de alguns artistas enfocando aspectos sociais e ambientais”, explica Dado.

Serão mostradas atividades artísticas e outras ações sob o olhar de integrantes e ex-integrantes do projeto. Eles participaram das ações e registraram em vídeo que serão mostrados ao longo destas quatro semanas.

O primeiro que será mostrado conta a história de um casal de malabaristas que trabalham em um semáforo de Toledo. Eles residem na cidade e tiram da arte no semáforo o sustento para a sua família. Dado e Paula filmaram o trabalho deles e contam neste vídeo um pouco da história do casal e a sua relação com a arte circense. “Embora exista preconceito e discriminação, malabaristas nos semáforos já foram incorporados no cenário de Toledo. São pessoas fazendo arte e que precisam ser respeitadas”, acrescenta o coordenador do Circo da Alegria.

O outro vídeo que será mostrado será na área ambiental, no bairro onde está a escola municipal Anita Garibaldi e o picadeiro do Circo da Alegria, no Jardim Europa. “Temos um problema sério no bairro de lixo jogado na rua, principalmente sacolas plásticas. Queremos mudar esta realidade e por conta disso propusemos este trabalho de educação e conscientização ambiental”, relata Dado Guerra. Baseado nos princípios da Carta da Terra, que completa 20 anos em 2020 e que propõe ações que garantam um mundo melhor, com maior respeito ao ser humano e ao meio ambiente, estão sendo realizadas várias ações de conscientização ambiental, entre elas a pintura do muro do Circo da Alegria.

“As crianças e membros da comunidade passam no local e se questionam sobre o que está sendo feito. Todos estão curiosos para ver o resultado final”. Além dos desenhos, todos eles relacionados com o meio ambiente, também está sendo pintada uma poesia, escrita por uma ex-aluna do Circo da Alegria. Ela já fazia poesia no período que frequentava o Circo e escreveu um trabalho específico para este projeto de conscientização.

O terceiro tema a ser abordado será a diversidade, mostrando várias atividades artísticas relacionadas ao circo, como a dança, a música, malabarismos, palhaços, entre outras ações. Será um Cabaré do Circo, reunindo diversos trabalhos. No circo, o Cabaré é um momento em que os artistas circenses se juntam e fazem um espetáculo, mostrando aquilo que tem de melhor nos espetáculos que apresentam, proporcionando ao público uma gama de diferentes atrações.

Programação

Toda a programação será transmitida pelo Facebook e pelo Instagram do Circo da Alegria. No dia 19, às 20h, será realizado o lançamento da XIV Mostra de Circo Social e do VII Festival Nacional de Circo de Toledo. No dia 21 será mostrado o primeiro episódio do vídeo Vozes do Sinal Vermelho, às 20h. No dia 22, às 10h, será realizada uma exposição virtual de fotos do espetáculo Roda D´Água. No dia 23, às 20h, será exibido o segundo episódio do vídeo Vozes do Sinal Vermelho e no dia 26, também às 20h, o terceiro e último.

A segunda semana de programação da Mostra começa no dia 28, às 20h, com a Noite de Fogo, com a participação da Banda Los CoroneZos e apoio da Abutres. No dia 29, às 10h, a exposição virtual de fotos do espetáculo Gypsy, e no dia 30, às 20h, o vídeo Luzes no Viela, com a participação de Andressa Reis.

A terceira semana do XIV Mostra de Circo Social e VII Festival Nacional de Circo de Toledo com mais três atrações. Serão mostradas no dia 4 de janeiro, às 20h, as intervenções ambientais feitas no Circo da Alegria; no dia 6, às 10h, a exposição virtual de fotos do espetáculo “No Rolê da Capoeira” e no dia 8 de janeiro, às 20h, o Cabaré Diversidade.

A quarta semana, reunirá no dia 11, às 10, uma exposição virtual de fotos do espetáculo “O Circo em sua Fase de Ouro”; “Báscula no Lago, no dia 12, às 20h, com a participação de Renan Cassiano, Raul Vitor Bombonatto e João Paulo Fortunato. A programação encerra no dia 14 de janeiro, com apresentação, às 20h, do vídeo “Palhaços no Velho Oeste”. As fotos que serão expostas foram feitas durante as apresentações dos espetáculos, antes do início da pandemia.