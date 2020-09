Movimento discute importância do autoconhecimento e aceitação

Discussões que giram em torno dos padrões de beleza impostos pela sociedade não são recentes e têm se tornado cada vez mais comuns. De acordo com levantamento realizado pela empresa de pesquisa e inteligência de mercado Sophia Mind, 56% das mulheres entrevistadas estão insatisfeitas com sua aparência. E, ainda, 95% delas indicam que mudariam algo no corpo.

Como reflexo do comportamento da sociedade, surge o movimento Body Positive, do inglês “corpo positivo”. A iniciativa mundial tem o objetivo de discutir sobre a importância de uma imagem corporal positiva e de processos de autoconhecimento e aceitação. Começando por questionamentos a respeito do imaginário popular, que acredita que pessoas consideradas “acima do peso” não são saudáveis, bem como o pensamento de que “magreza” é sinônimo de saúde.

Entre os pilares sustentados pelo movimento está a busca por uma nova perspectiva de vida, que visa trazer sentimento de bem-estar em conjunto com a mente e o corpo. No entanto, é preciso não negligenciar hábitos que podem ser benéficos para a saúde. Uma busca por aceitação e consciência das necessidades do próprio corpo.

Alinhada com a importância da discussão, a Jasmine Alimentos, empresa referência em alimentação saudável, vai realizar nesta quinta-feira (10), às 19h, uma live com o objetivo de reforçar a necessidade da filosofia Body Positive. O debate, que contará com a participação do nutricionista Erick Cuzziol e da professora de educação física Isabela Mota, vai acontecer no Instagram da companhia (@jasmine_alimentos).