Municípios desenvolvem novo convênio com Itaipu e Lindeiros

Gestores municipais de educação ambiental e de cultura, se reuniram nesta terça-feira (28), e nesta quarta-feira (29), com as coordenações do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, e Itaipu Binacional, para alinhamento e apresentação do novo convênio ‘Linha Ecológica: Educação para Sustentabilidade e Desenvolvimento Cultural do Território’ e alinhamento do 2° semestre 2020.

O novo convênio tem o objetivo de promover ações educativas para a difusão de conceitos e práticas de educação ambiental e cultura, visando a segurança hídrica e o desenvolvimento sustentável. Há prevista a aplicação de 25 metas e 42 ações para três anos de vigência. “É uma parceria importante, de um longo tempo, há quase 20 anos, e que beneficia os municípios da nossa região”, destaca a presidente do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, Cleci Loffi.

Gestores municipais

São 210 gestores municipais de educação ambiental. O objetivo é chegar a mais 110 gestores municipais de cultura, o que eleva este número para mais de 300 pessoas, de 55 municípios. “Trabalharemos quatro eixos estruturantes: processos formativos, gestão estratégica do convênio, sensibilização para segurança hídrica e promoção de ações culturais e educativas”, destaca o gestor e coordenador do convênio, Mauri Schneider.

Orçamento

O orçamento foi baseado em pesquisa de mercado e compreende mais de R$7 milhões. Os municípios terão autonomia para se manifestarem quanto à possibilidade de desenvolver cada uma das ações. A gerente da Divisão de Educação Ambiental da Itaipu Binacional, Leila Alberton, destaca que 2020 representa um período diferente para a gestão e atividades regionais.

Bacias hidrográficas

Estão contemplados os municípios da Bacia do Paraná-3 (BP3), Oeste do Paraná, com apoio de alguns municípios do Mato Grosso do Sul. São três bacias hidrográficas, Paraná 3, do Rio Piquiri e do Rio Iguaçu.