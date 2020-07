Municípios investem no apoio a empresas para gerar empregos

A iniciativa de diversas prefeituras para incentivar a criação de novas empresas ou oferecer melhor estrutura às existentes encontra apoio nos programas da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, com operação do Paranacidade. Os recursos liberados pela Secretaria viabilizam tanto a construção de barracões como a aquisição de equipamentos, possibilitando empregos e renda à população.

“Essa é uma boa alternativa para os municípios estimularem os empreendedores locais. O resultado desses investimentos é a criação de novas empresas, novos postos de trabalho e o fortalecimento da economia das cidades”, diz o secretário do Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega. “E, neste momento de crise gerada pela pandemia, iniciativas como essas ganham ainda maior importância”, enfatiza.

Estruturas

Desde o início da atual gestão, em 2019, foi autorizada a construção de 14 barracões industriais, em 13 Municípios, com o investimento de R$ 5,60 milhões. Do total R$ 2,5 milhões são do Tesouro do Estado, com contrapartida municipal de R$ 487 mil, e R$ 2,29 milhões o Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), e mais a contrapartida de R$ 320 mil.

Foram beneficiados os municípios de Califórnia, Capanema, Coronel Domingos Soares, Indianópolis, Mangueirinha, Novo Itacolomi, Palmas, Santa Inês, Santa Izabel do Oeste, Santa Lúcia (duas unidades), Santo Antônio do Sudoeste, São Pedro do Ivaí e Teixeira Soares.

Mais barracões

Outros dez municípios já receberam a autorização para a licitação das obras, que serão viabilizadas com o investimento de R$ 6,08 milhões, do Tesouro do Estado (R$ 3,20 milhões), contrapartidas (R$ 804 mil) e financiamentos pelo SFM (R$ 2 milhões).

Esses projetos beneficiam Capanema, Flor da Serra do Sul, Godoy Moreira, Lobato, Nova Prata do Iguaçu, Pinhal de São Bento, Quedas do Iguaçu, Santa Izabel do Oeste, Santa Tereza do Oeste e Sertaneja.

Equipamentos

Para a aquisição de equipamentos, foram liberados R$ 1,73 milhões aos municípios de Inácio Martins (R$ 509,99 mil), Nova Tebas (R$ 694,1 mil) e Virmond (R$ 532,77 Mil).

Os recursos são para a compra de uma Usina de Reciclagem de entulhos e de máquinas para os segmentos de marcenaria, vestuário e produção de peças em cimento.

ODS

A geração de trabalho e renda faz parte dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) para serem alcançados até o ano de 2030.

“A Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas e o Paranacidade estão alinhados com os ODS. O objetivo número oito defende a promoção do crescimento econômico, inclusivo e sustentável; com trabalho pleno e decente para mulheres e homens”, afirma Ortega.