Municípios preparam estruturas esportivas para depois da pandemia

Estruturas para a prática esportiva, como ginásios, quadras e complexos, recebem melhorias em 14 municípios do Paraná, somando investimentos de R$ 7 milhões, com recursos disponibilizados pelo Governo do Estado. As estruturas foram viabilizadas a partir de janeiro de 2019, com a aprovação de projetos pela Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas e operacionalização do Paranacidade.

“O esporte é fundamental para o desenvolvimento das crianças e das comunidades. É transformador”, diz o secretário João Carlos Ortega. “Ao final das restrições impostas pela Covid-19, esses municípios estarão mais preparados para atender suas populações”, afirma Ortega.

Cinco dessas obras já estão concluídas, oito estão em execução e três com contratos já assinados preveem a construção, ampliação ou reforma de complexos esportivos, ginásios de esportes e quadras, além da cobertura de quadras esportivas em escolas municipais. Dos recursos investidos, R$ 4,85 milhões são do tesouro do Estado, R$ 2,20 milhões foram liberados via Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM) e R$ 779 mil são de contrapartidas das prefeituras.

Sustentabilidade

O acesso ao esporte é uma das alternativas para a promoção da inclusão social e da criação de comunidades sustentáveis, de acordo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela Organização das Nações Unidas.

A sua prática está prevista no ODS 3, que defende saúde e bem-estar para todos; no ODS 4, que prevê a universalização do acesso à educação de qualidade; e no ODS 11, sobre a transformação das cidades em ambientes inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

“Ao realizarem essas ações, essas prefeituras se alinham à busca de objetivos que, quando alcançados, estarão entre as principais conquistas da humanidade”, afirma o secretário. “As ações aprovadas pela Secretaria do Desenvolvimento Urbano e operacionalizadas pelo Paranacidade são orientadas também pelos ODS e em atenção à diretriz definida pelo governo Ratinho Júnior de trabalhar para transformar a vida das pessoas”, enfatiza Ortega.

Cidades

Os municípios atendidos são Arapongas (cobertura e fechamento de quadras em duas escolas municipais), Cafeara e Campo Mourão (reformas em ginásio de esportes), Colorado (cobertura de quadra esportiva), Corbélia (construção de campo com grama sintética e iluminação), Goioerê (reforma de ginásio esportivo, aquisição e instalação de tabelas móveis, placar eletrônico e novo sistema de iluminação), Guaratuba (ampliação de complexo esportivo e parque municipal), Ivatuba (construção de quadras de areia), Jacarezinho (ampliação e reforma de ginásio municipal).

Também são beneficiados Marilândia do Sul (revitalização do estádio municipal, com implantação de quadras, pistas de caminhada e paisagismo), Munhoz de Melo (reforma do ginásio municipal), São Miguel do Iguaçu (reforma em ginásio de esportes); São Pedro do Ivaí (conclusão da reforma em quadra esportiva) e Sengés (conclusão da ampliação e reforma de ginásio de esportes).