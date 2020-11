Murilo Gun debate sobre criatividade e tendências de futuro nos negócios

A segunda palestra do primeiro dia da Feira do Empreendedor 2020 Digital. neste domingo (22), com o tema “Criatividade para solução de problemas”, teve Murilo Gun. Formado em Administração e com MBA em gestão, o pernambucano do Recife começou desmistificando uma ideia generalizada de que criatividade não se aprende: ou você é ou você não é criativo.

Para Gun, a ideia é romantizada. “A criatividade é a imaginação aplicada para resolver problemas. É da raça humana. Podemos escolher entre a memorização, que é repetir padrões, e a imaginação, quando você cria uma nova possibilidade”, apontou.

Diferenciar inteligência (aquisição de conhecimentos, que são processados de forma lógica e rápida) de criatividade (diversificar a aquisição de conhecimentos e processá-los de forma diferente dos padrões) é necessário. O “pensar fora da caixa” é também contestar padrões mentais e sair da zona de conforto.

O palestrante, que já foi empresário, comediante e fundou a Keep Learning School, lembrou que as empresas resolvem problemas e que, para ser criativo, é preciso exercitar. Como exemplos, sugeriu o uso da imaginação ao longo do dia e a abertura a novas possibilidades. O “e se?” pode se fazer presente no cotidiano, é uma questão de hábito, segundo Gun.

As temáticas da FEDigital 2020 também foram assunto da palestra. Gun elogiou a programação recheada de conteúdos voltados também para os aspectos humanos do empreendedorismo.

“Por muito tempo, empreender vinha de fora para dentro: quais são as tendências de mercado, qual negócio está crescendo. A única tendência do empreendedorismo é de dentro para fora. É se conhecer, entender profundamente qual é a missão de sua alma e, a partir disso, emergem, fluem negócios”, ensinou.

O raciocínio, para ele, é o retorno à natureza. Muitas pessoas estão optando por um caminho de volta às origens. Esta mudança de mentalidade dos consumidores deverá alterar profundamente o setor de embalagens nos próximos anos, por exemplo.

“A natureza prioriza a vida. A grande tendência é plantar, as pessoas produzirem seus próprios alimentos. Cria-se um novo mercado. Moramos em cima de uma grande fábrica de alimentos”, ressaltou.

Conscientização é o futuro

Para Gun, os negócios deverão incorporar um componente importante nos próximos tempos: a educação. Além do comércio de bens e produtos, os empreendimentos irão contribuir para o crescimento da consciência humana.

“O restaurante do futuro não é aquele que oferece comida à vontade, mas o que ensina a comer direito, só o suficiente. Nada cria mais lealdade do que transformar a pessoa”, justificou.

O professor de criatividade também deu outras dicas:

– a natureza descentraliza, o futuro está em não acumular (se não for possível, é preciso reciclar);

– uma das grandes tendências é o silêncio (a criatividade pura, sustentável e verdadeira está no silêncio);

– ouvir o coração (intuição);

– não se deixar influenciar por notícias ruins (ganhar tempo e energia mental);

– conhecer as leis da natureza (fases da Lua e suas influências, por exemplo);

– o objetivo de todos, ao final, é ser feliz.