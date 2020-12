Museu Oscar Niemeyer promove mediação e atividade artística sobre exposição em cartaz

O Museu Oscar Niemeyer (MON) apresentará nos próximos dias uma mediação e uma atividade artística baseadas na exposição A Violência sob a Delicadeza. Em cartaz desde outubro, a mostra da artista Vera Martins desconstrói a tela enquanto suporte e utiliza seus fios de várias formas na construção dos trabalhos. As atividades serão online.

Nesta quarta-feira (02), o Educativo do MON apresentará uma mediação abordando as obras, o processo de produção da artista e a exposição, que conta com o apoio da Fundação Pollock-Krasner.

No dia 9, a oficina Pintura por um Fio terá inspiração nos trabalhos mais recentes de Vera Martins, utilizando os fios como uma espécie de pincel chicote. Os vídeos serão disponibilizados nas redes sociais e no canal do MON no YouTube.

MON reaberto – O Museu Oscar Niemeyer (MON) reabriu ao público no dia 16 de outubro, seguindo orientações de segurança determinadas pela Secretaria Estadual de Saúde. A programação virtual do #monemcasa, entretanto, continua acontecendo por meio de oficinas, mediações, quizzes e lives.