Na abertura do 15° Festival das Cataratas Silva e Luna esteve presente reafirmando compromisso com a Itaipu com o turismo

O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general Joaquim Silva e Luna, reafirmou o compromisso da empresa com o desenvolvimento do turismo regional, durante a abertura do 15º Festival das Cataratas, na quarta-feira (02), no Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention, em Foz do Iguaçu. O evento continua até sexta-feira (4), no mesmo local.

“O turismo é nossa vocação natural”, disse Silva e Luna, ao elencar algumas das diversas obras estruturantes financiadas pela Itaipu que estão em andamento e terão grande impacto no setor, como a construção da Ponte da Integração Brasil – Paraguai, a duplicação da BR-469 (a Rodovia das Cataratas) e a ampliação do pátio de manobras e da pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.

“Temos total reconhecimento da importância do turismo para a região. Parabéns a todos que fortalecem essa atividade tão importante para a economia, geração de empregos e desenvolvimento de tecnologias”, disse o general. “Todas essas obras vão preparar Foz do Iguaçu para se tornar um grande hub logístico e com condições de concorrer com outros grandes destinos internacionais. Saímos na frente com a campanha Vem pra Foz na retomada do turismo. Num momento de grandes dúvidas, seguimos o caminho da coragem.”

As obras estruturantes bancadas pela margem brasileira da binacional também foram elogiadas pelo secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, que ainda fez um apelo diante das dificuldades enfrentadas pelo setor turístico durante a pandemia de covid-19. “Precisamos nos ajudar, mas tenho certeza que, desse momento de dificuldade, o turismo vai sair ainda mais fortalecido.”

Em reconhecimento ao trabalho desenvolvido no setor, a organização do Festival das Cataratas entregou o Troféu Amigo do Festival a algumas personalidades – entre elas, Silva e Luna e o diretor-superintendente do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), general Eduardo Garrido.

Itaipu, um atrativo cada vez melhor

A Itaipu e o PTI têm estandes no 15º Festival das Cataratas. A empresa é uma das principais apoiadoras do turismo – a principal atividade econômica da região – em Foz do Iguaçu.

Considerada uma das maravilhas da engenharia moderna, é um atrativo por si só – um dos mais visitados da região. Em 2019, 1,025 milhão de visitantes passaram pela usina, um recorde histórico.

Por isso, além de financiar obras altamente estratégicas para o setor, outra forma de a Itaipu apoiar o turismo regional é investindo em melhorias em seus próprios atrativos.

O Mirante do Vertedouro, um dos principais pontos de parada dos turistas na usina, está passando por uma grande revitalização e deve ficar pronto em março de 2021. Todo o projeto foi elaborado pela equipe de profissionais de engenharia e arquitetura do PTI, com base em relatos dos próprios visitantes, para assegurar a excelência no atendimento dos turistas. A área total que está sendo revitalizada é de aproximadamente 400 m², com um investimento de pouco mais de R$ 1,5 milhão.

Com a revitalização, a intenção é que os turistas desfrutem mais esse espaço, onde estão sendo construídos uma rampa para uma visão mais ampla do vertedouro, bancos, lanchonetes itinerantes, banheiros e estruturas para proteção em dias de chuva. Também será edificado um palco que poderá ser utilizado para shows e eventos.

Novos pontos de ônibus com cobertura serão instalados, com infraestrutura de wi-fi para aos turistas, e os fluxos do transporte serão otimizados, garantindo maior autonomia do visitante durante sua passagem pela Itaipu.

A reforma do Mirante do Vertedouro dá início a uma série de ações que o PTI, como gestor do Complexo Turístico Itaipu, pretende promover para melhorar ainda mais a experiência dos turistas na usina. Estão previstas também obras no Mirante Central, adequações no Centro de Recepção de Visitantes e a inserção de novas tecnologias.

Há mais novidades para 2021: a Itaipu vai oferecer o Roteiro Itaipu Histórica – um city tour temático e tecnológico de duas horas e meia, no qual turistas e moradores poderão fazer uma imersão pela história da usina por meio das vilas erguidas durante a construção da maior produtora de energia do mundo.

Natal

Todos os anos a Itaipu também investe na programação natalina, integrada ao Natal de Foz. Em 2020, o Natal de Luzes da Itaipu começará neste sábado (5), nas imediações da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, na Vila A. Haverá projeção mapeada na fachada da Catedral, das 20h às 23h. O espetáculo poderá ser visto de todos os ângulos.

O terreno da catedral também abrigará uma vila de Natal, com barracas de artesanato e elementos decorativos para visitação do público. As apresentações diárias, com várias sessões, ocorrem até dia 23. Já a decoração permanece até a primeira semana de janeiro.

Otimismo

Seguindo rigorosos protocolos sanitários, como distanciamento, aferição de temperatura e uso de álcool gel, o 15º Festival das Cataratas foi aberto oficialmente em solenidade restrita a autoridades e convidados. Mais de mil pessoas acompanharam a transmissão da solenidade por meio das redes sociais.

O idealizador e coordenador do Festival das Cataratas, Paulo Angeli, deu as boas-vindas aos participantes da 15ª edição do evento com uma mensagem de otimismo. “Não é coragem. É resiliência, esperança e vontade de realizar um evento de sucesso para todos nós do turismo”, afirmou.

Nesta quinta-feira (3) e sexta-feira (4), das 14h às 20h ocorre a tradicional Feira de Turismo e Negócios do Festival das Cataratas, no Rafain Palace Hotel & Convention. Cerca de quatro mil pessoas devem circular pelo local, que foi montado com corredores espaçados e uma série de outras medidas de segurança.

Paulo Angeli agradeceu aos parceiros e expositores do evento por acreditarem que esse é o momento de retomada do setor e reafirmou o compromisso de responsabilidade sanitária. “Estamos seguindo todos os protocolos sanitários, que foram definidos em reuniões com profissionais da saúde e do trade turístico já no mês de março. Os protocolos de Foz do Iguaçu estão sendo copiados pelo Brasil inteiro.”

Representando a Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado estadual Hussein Bakri pontuou a boa relação entre os governos estadual e federal, se comprometendo a ajudar o trade no processo de retomada do turismo. “De vocês saem as ideias e nós corremos atrás dos custos e das ações.”

Com informações das assessorias de comunicação da Itaipu e do 15º Festival das Cataratas.