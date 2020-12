“Natal das Luzes Azambuja” será transmitido em live nas redes sociais da Havan

A Havan mais uma vez está colaborando com um evento voltado a propagar a Magia do Natal. Dessa vez, a maior loja de departamentos do Brasil irá transmitir a live “Natal das Luzes Azambuja”, com o tema Renovação e Esperança, no domingo, 20 de dezembro, a partir das 20h, nas redes sociais da Havan e do empresário, Luciano Hang, nos respectivos endereços: youtube/lucianohangoficial e no facebook.com/Havanoficial.

Todos os anos o Coral do Santuário de Azambuja, de Brusque, realiza um concerto de Natal. Porém, com a pandemia e restrições, o projeto se transformou em uma live, na qual a Havan será responsável por toda parte técnica do evento.

De acordo com a maestrina do Coral, Ingrid Knihs Teske, participam do evento natalino cerca de 60 pessoas, entre os membros do coral e outros músicos de Brusque. A live terá aproximadamente uma hora de duração e contará também com uma encenação de presépio vivo e uma benção natalina. “A apresentação do coral é muito especial. Com a impossibilidade de ser feita de forma presencial, transformamos em live e, assim, todo o Brasil poderá assistir esse lindo e emocionante espetáculo”, declara o dono da Havan, Luciano Hang.

O Coral do Santuário de Azambuja foi fundado em 1944 pelo padre Gregório Warmelling. Inicialmente, cantavam apenas no Natal, Ano Novo e Epifania. Mais tarde, começaram a se apresentar em outros eventos. O mais marcante é o Concerto Natal das Luzes do Santuário, considerado o maior voltado para o Natal em Brusque.