Natal de Luzes da Itaipu também poderá ser visto em circuito de sistema drive-thru

A partir deste sábado (5) e até 5 de janeiro, acontece o Natal de Luzes da Itaipu, na Catedral Nossa Senhora da Guadalupe, na Vila A, em Foz do Iguaçu (PR). Para evitar aglomeração e aumentar a prevenção contra a Covid-19, a empresa vai oferecer toda a estrutura de segurança sanitária e dois sistemas de visitação à Vila de Natal, junto à Catedral: presencial com distanciamento e drive-thru.

Haverá um portal e um circuito sinalizado para a passagem dos carros, de onde o espetáculo também poderá ser apreciado. Mais informações sobre o sistema drive-thru do Natal de Luzes da Itaipu serão divulgadas nesta sexta-feira (4).

A abertura do evento está prevista para este sábado (5), às 20h, com as presenças do diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, o prefeito em exercício, Nilton Bobato, e o padre Clodoaldo Frasseto, pároco da Catedral. A troupe Luz da Lua dará as boas-vindas ao público, uma forma de valorização dos artistas locais, uma das categorias mais prejudicadas com o impacto econômico da pandemia da covid-19.

A programação inclui duas feiras, uma permanente, das 18h às 22h, e outra de rua, às quartas, sextas e domingo, no mesmo horário. As pessoas poderão transitar pelo local e aproveitar a festa natalina, com comidas típicas e elementos decorativos, desde que atendam às medidas de distanciamento social e uso obrigatório de máscaras de proteção facial. A poucos metros dali, o prédio do Centro Executivo da Itaipu também será decorado.

Projeção

O destaque da programação será a projeção mapeada nas fachadas da catedral, que será apresentada até o dia 23, das 20h às 22h30. A técnica de projeção mapeada permite lançar imagens em uma estrutura tridimensional, que é previamente mapeada por um software.

Enquanto a projeção plana não possibilita a manipulação da luz, a mapeada permite que a luz seja direcionada exatamente para a área que receberá o conteúdo visual, criando a ilusão de que o vídeo se encaixa na estrutura. No sistema presencial, haverá marcação no chão e todos deverão permanecer em pé, usando máscaras.

Silva e Luna diz que a ideia é tornar o Natal de Luzes o mais inclusivo e seguro possível para a população de Foz e turistas. “Sabemos que tem sido um ano atípico, com muitos desafios. Por isso, devemos celebrar cada momento da vida. E o Natal é o resumo disso: a confraternização de todos os povos e religiões do mundo.”

O Natal de Luzes de Itaipu se integra ao Natal de Foz do Iguaçu, na Praça da Paz, que começa no dia 11. A Prefeitura vai apoiar a realização do evento da margem brasileira da usina com contingente e ordenamento do fluxo de trânsito e de pessoas.

De várias partes da cidade, será possível ver o espetáculo projetado na catedral. O roteiro, em quatro atos, começa com uma estrela guia que passa pela cidade e pelos principais pontos turísticos, culturais e religiosos da fronteira, como as Cataratas do Iguaçu, usina de Itaipu, Marco das Três Fronteiras, Ponte da Amizade, Templo Budista e Mesquita.

Os demais cenários serão surpresas, mas devem encantar quem assistir – a pé ou de carro. A produtora responsável pela apresentação é a Visualfarm, empresa de São Paulo (SP) pioneira no Brasil na criação de espetáculos públicos projetivos e no uso do video mapping (mapeamento de vídeo).

Com grandes apresentações no portfólio – como o “abraço do Cristo Redentor”, para a campanha Carinho de Verdade, no Rio de Janeiro (RJ) –, a Visualfarm transformará a fachada da catedral em uma tela de projeção mapeada, ilustrando uma narrativa que traz mensagens de esperança e promete encantar turistas e a população iguaçuense.

Condições climáticas, decretos restritivos e o desrespeito às normas de segurança podem levar a alterações na programação.

Não haverá cobrança de ingresso, mas quem quiser poderá levar um quilo de alimento não perecível. As doações serão repassadas para entidades beneficentes.

Na Catedral

A escolha do local não aconteceu por acaso. O Gramadão da Vila A, tradicional palco do Natal de Itaipu, está passando por obras de revitalização. A Catedral Nossa Senhora de Guadalupe fica muito próxima e oferece as condições necessárias para o espetáculo.

Inovação

A festa de Natal promovida este ano por Itaipu será a mais inovadora e sustentável celebração natalina já preparada pela usina para presentear a cidade e a região de fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Além da projeção, a área da catedral terá decoração temática de luzes, com Papai Noel, bola colorida gigante e outros brinquedos, além de barraquinhas de artesanato.