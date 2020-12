Natal: dicas de vinhos surpreendentes para presente

Sempre que o fim de ano se aproxima, é hora de começar a pensar nos presentes. E para quem pensou em um bom vinho para este Natal, uma ótima opção é inovar, com rótulos inusitados que tragam boas energias para o presenteado.

Pensando nisso, a importadora de vinhos MMV, de Curitiba, traz para o Brasil uma série de rótulos da Bodegas Krontiras, peculiares por seguirem uma filosofia especial em seu cultivo e produção.

A Bodegas Krontiras, localizada em Mendoza, na Argentina, se baseia no biodinamismo: um tipo de agricultura que alia os conceitos da agricultura orgânica com aspectos esotéricos, buscando, de uma forma sustentável, produtos livres de energia negativa.

Assim, desde plantio das uvas até a preparação do vinho, é seguido um calendário astrológico, que respeita as fases da lua e o posicionamento dos astros. A interação com animais é constante, tendo eles livre acesso aos vinhedos. Outro aspecto peculiar é que a vinícola foi projetada em forma esférica, para que não haja “cantos” acumuladores de más energias.

As práticas garantem um vinho extremamente natural, livre de produtos químicos artificiais e com uma qualidade gigantesca. E todo o processo é “regido” pela famosa enóloga argentina Maricruz Antolin, que garante os processos biodinâmicos e exibe sua personalidade marcante em cada um dos vinhos produzido na Bodegas Krontiras.

Novos rótulos Krontiras na MMV

Jonas Martins, gerente comercial e sommelier da MMV, foi o responsável pela seleção de cinco rótulos da Bodegas Krontiras a integrar o portfólio da importadora curitibana.

O Krontiras Cosmic Amber é um vinho laranja produzido com a uva Chardonnay. Este processo envolve as cascas da uva, fazendo com que o produto seja encorpado, marcante e apresente a cor alaranjada. Ele ainda contém aromas de mel, marmelada, goiabada e nozes, sendo muito complexo ao nariz e agradável ao paladar.

Já o Krontiras Malbec Natural é produzido a partir de vinhedos centenários (sim, vinhedos com mais de 100 anos de idade) de Lujan de Cuyo. Além de trazer todo o peso dos Malbecs argentinos, apresenta algumas peculiaridades, como a colheita da uva que é feita à mão e o processo de fermentação em aço inox, com leveduras nativas e sem adição de sulfitos. O Krontiras Malbec Natural é um vinho indomado, com aromas de frutas escuras selvagens e um frescor em boca único, de corpo médio e agradável.

Da coleção “Family Selection”, a MMV traz três rótulos m uito especiais. O Krontiras Aglianico é produzido com uvas do mesmo nome que, têm a sua origem na Campânia, sul da Itália e que raramente são encontradas fora da região. É pesado em boca, com taninos presentes e grande persistência. Segundo Jonas Martins, é o vinho mais “poderoso” da MMV.

O Krontira Petit Verdot, envelhecido em barris de carvalho francês de 1 e 2 usos, é um vinho de intensa cor violeta, muito por conta dessa uva de cor escura (inclusive a polpa da Petit Verdot é roxa). No nariz apresenta aromas de cereja madura com um fundo de azeitonas pretas e notas de baunilha e chocolate, aportados pelo barril novo. Tem alta acidez em boca e taninos macios, extremamente agradáveis.

O último rótulo da “Family Selection” é o Tempranillo, clássico, ao estilo de Rioja. Com uma pegada cítrica, aromas de morango, cereja, framboesa e cranberry, possui acidez alta e taninos médios, com alto potencial de guarda.

“O brasileiro tem consumido cada vez mais vinhos e trazer rótulos tão especiais é um incentivo para uma maior imersão nesse mundo tão fascinante”, ressalta Jonas Martins.

Para acessar a carta de vinhos da MMV e escolher um excelente presente de fim de ano: www.mmvvinhos.shop