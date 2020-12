Natal Voluntário arrecada brinquedos e alimentos para instituições de acolhimento

A população do Paraná pode participar da campanha Natal Voluntário, que arrecada brinquedos e mantimentos para serem doados a instituições de acolhimento. A iniciativa é uma parceria entre o Governo do Estado e o governo federal, dentro do programa Pátria Voluntária. Doações podem ser feitas até 10 de dezembro, em Curitiba, ou por meio do site www.patriavoluntaria.org. A campanha também recebe doações financeiras para ceias de Natal em instituições que acolhem idosos.

A primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa, que preside o Conselho de Ação Solidária, da Superintendência de Ação Solidária do Paraná, pede o apoio da população para a campanha. Ela lembra que o ano de 2020, marcado por adversidades impostas pela pandemia do novo coronavírus, tem mostrado que a força e a união dos paranaenses podem fazer a diferença.

“A pandemia afetou a vida de muitos paranaenses, principalmente de crianças e idosos que vivem em situação de vulnerabilidade. Para muitos deles, este Natal não terá presente e nem a família reunida ao redor da mesa”, disse Luciana. “Juntos vamos contribuir para que todos sejam acolhidos e tomados pela esperança e por sentimentos em seus corações”, acrescentou.

As arrecadações são voltadas a instituições cadastradas na plataforma do programa Pátria Voluntária, e a destinação final será definida pelo Governo Federal.

PONTOS DE COLETA – Para apoiar o Natal Voluntário, basta procurar um dos pontos de coleta em Curitiba e fazer a doação de brinquedos. Em Curitiba, a arrecadação acontece em frente ao Palácio das Araucárias, no Centro Cívico. Todas as secretarias e autarquias do Estado aderiram à campanha e recebem doações de seus funcionários até 09 de dezembro.

CEIA DE NATAL – Além dos brinquedos e dos mantimentos, a campanha Natal Voluntário também visa contribuir para a ceia natalina em instituições de longa permanência para idosos. As entidades a serem beneficiadas devem estar cadastradas no Portal Pátria Voluntária. O apoio aos idosos deve ser realizado com a doação de recursos em dinheiro.

PÁTRIA VOLUNTÁRIA – O Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, tem o objetivo de fomentar a prática do voluntariado como um ato de humanidade, cidadania e amor ao próximo; e estimular o crescimento do terceiro setor. O Pátria Voluntária completou um ano em julho de 2020 e já são mais de 650 instituições cadastradas que reúnem cerca de 15 mil voluntários.

Serviço:

Local para a entrega das doações: Palácio das Araucárias – Rua Jacy Loureiro de Campos (s/n)

Prazo: até 10 de dezembro (de segunda a sexta-feira)

Horário: Das 8h às 19h.