Nelsinho Padovani busca o fortalecimento do PTB regional

Visando reestruturar e fortalecer o partido para as eleições municipais, o presidente do PTB de Cascavel, Nelsinho Padovani, tem realizado encontros com os diretórios regionais, apoiando pré-candidaturas e levando a sua mensagem de otimismo e experiência política.

Na noite de terça-feira (21), Nelsinho Padovani esteve reunido com a executiva de Vera Cruz do Oeste e com os pré-candidatos a vereadores. “Temos muitas pessoas de bem empenhadas em organizar e fortalecer o partido em Vera Cruz. Estamos formando uma nominata e já temos vários nomes confirmados como pré-candidatos”, enfatizou o líder político.

Segundo Nelsinho Padovani, “estamos nos reinventando e nos transformando a partir da política de base, ouvindo todos de forma igualitária e justa”, afirmou o presidente do PTB de Cascavel, destacando que “política se faz por meio do diálogo, do respeito e do amor ao próximo.”

Em seu discurso, o presidente do diretório municipal, Paulo Cesar Aguiar, garante que o partido apresentará um projeto que, de fato, melhore a vida da população de Vera Cruz. “Neste momento, a intenção é desenvolver uma metodologia de trabalho a partir das demandas da nossa sociedade, objetivando construir um município mais pujante e desenvolvido”.

De acordo com o vice-presidente do PTB de Vera Cruz, Ahmad Issa (Armando), o partido está realizando um planejamento estratégico com vistas às eleições municipais de novembro e gerais de 2022. “Nossa intenção é fazer com que o PTB de Vera Cruz se fortaleça cada vez mais como agremiação partidária, para que assim, com entusiasmo e perseverança redobrados, possamos ajudar a construir um município digno, justo e próspero”.

Para o membro dirigente do PTB e segundo vice-presidente da Câmara de Vereadores, João Donizete Ponciano, a presença de Nelsinho Padovani nos municípios é de suma importância, uma vez que ajudará na construção de candidaturas sólidas e competitivas para o próximo pleito eleitoral.