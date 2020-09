NIT Unioeste abre inscrições para seleção de bolsista graduado

Estão abertas inscrições para seleção de bolsista graduado para o Núcleo de Inovações Tecnológicas (NIT) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).

A bolsa de apoio técnico à pesquisa e inovação tecnológica, inerente ao Programa de Apoio aos Núcleos de Inovação Tecnológica no estado do Paraná, será no valor de R$ 2.000,00, por um período de 12 meses, com previsão de início em 1º de outubro deste ano.

A inscrição deverá ser realizada eletronicamente, enviando o formulário presente no edital e documentos digitalizados para o e-mail nit@unioeste.br, até o dia 08 de setembro.

Para mais informações, acesse o edital: https://www.unioeste.br/portal/arq/files/NIT/Editais_2020/Edital_032020_de_01.10.2020_Sele%C3%A7%C3%A3o_bolsistas_NIT.pdf.