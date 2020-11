Nordeste lidera buscas para réveillon

Após quase 8 meses do decreto da pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), diversos locais reabriram suas fronteiras e retomaram atividades turísticas, seguindo protocolos rígidos de distanciamento social e medidas sanitárias.

A boa notícia é que viajar para destinos nacionais, como o Nordeste, está mais barato. De acordo com um mapeamento feito pelo ViajaNet, com base nos dados divulgados pela Infomoney, Recife é o destino mais procurado para a virada do ano, com queda de 23% no preço da passagem em relação ao ano passado. Em seguida, Fortaleza, no Ceará, tem a passagem 53% mais barata, se comparado com o mesmo período de 2019.

O Nordeste, que já era bastante procurado pelos brasileiros nessa época do ano, agora oferece ainda mais motivos para entrar na lista como opção para as férias de verão. Além da queda de preço, as pessoas estão buscando praias mais desertas, prezando pelo distanciamento social. Por isso, a região ganha destaque e tem sido o destino mais buscado.

“Certos destinos se enquadram no que chamamos de ‘turismo de isolamento’. São lugares mais afastados, com um convívio menor entre turistas. O Nordeste pode ser considerado um desses destinos, pois tem uma grande costa, com muitas praias isoladas e desertas, o que torna a região um bom destino”, explica Gustavo Mariotto, head of marketing do ViajaNet.

Grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro também aparecem no topo da lista, em terceiro e quarto lugar, respectivamente. Segundo o ViajaNet, de acordo com os dados do Centro de Inteligência e Economia do Turismo (CIET) do Estado de São Paulo, estima-se que 8 milhões de turistas virão de outros estados e 817 mil de outros países.

‘’O setor de turismo foi um dos mais impactados pela pandemia. Com o fechamento das fronteiras e milhares de viagens canceladas ou adiadas, os planos de muitas pessoas foram alterados em 2020. Mas, aos poucos, as pessoas estão retomando seus planejamentos e voltando a buscar destinos de viagem. A partir de setembro, observamos a retomada do setor e, com a chegada do fim do ano, estima-se que a procura por destinos aumente ainda mais’’, comenta Gustavo.

Com a retomada gradual do turismo no Brasil e no mundo, além dos voos domésticos, o estado do Ceará teve um aumento de 85% no ramo turístico entre os meses de julho e agosto, enquanto a Bahia cresceu 19% no mesmo período, segundo o IBGE. De acordo com o mapeamento da agência de viagens, com base nas informações divulgadas pelo Ministério do Turismo, os brasileiros buscam, principalmente, por praias (53,78%), serra ou montanha (12,75%) e cidades e grandes centros urbanos (11,35%).

Sobre o ViajaNet

ViajaNet é uma agência de viagens online com diferenciais em atendimento e serviços ao e-consumidor, com capacidade de apresentar as melhores opções de mais de 900 companhias aéreas, hotéis e seguro viagem. A empresa é 100% nacional e aposta no mercado brasileiro, oferecendo ao consumidor a oportunidade de descobrir o mundo em um clique.