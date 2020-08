Novos equipamentos são recebidos pelo Hospital Bom Jesus

Oito novos leitos de UTI estão disponíveis na ala Covid-19 da Hoesp/Hospital Bom Jesus, em Toledo. Os equipamentos que possibilitaram ampliar a estrutura de atendimento foram viabilizados pelo secretário de Estado da Administração e da Previdência, Marcel Michelleto, junto à Sesa, e solicitados pelo Promotor Dr. José Roberto, Vereador Lodi e Acit. Além disso, um respirador foi entregue e mais dois encaminhados à instituição pelo deputado Schiavinato.

“Em nome dos membros do Conselho de Administração, dos colaboradores, corpo clínico, dos profissionais prestadores de serviços da Hoesp, das 400 mil vidas dos 18 municípios da 20ª Regional de Saúde do Paraná, os quais dependem exclusivamente do atendimento da Hoesp/Hospital Bom Jesus, quero agradecer imensamente aos envolvidos nesta nobre causa”, comentou o Dr. Claudio Tomuo Hayashi, presidente da Hoesp.

Agora, a Hoesp conta com 24 leitos de UTI bem equipados na ala Covid-19, reforçando seu compromisso pela vida e o de enfrentar o Coronavírus com profissionalismo e seriedade.