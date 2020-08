Núcleo Maria da Penha da Unioeste é referência para atendimentos

O Núcleo Maria da Penha (Numape) é um projeto de extensão ligado ao Programa Universidade Sem Fronteiras (USF) da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), custeado com recursos da Unidade Gestora do Fundo Paraná (UGF) e vinculado à Pró-Reitoria de Extensão (Proex) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Durante o período de pandemia da Covid-19 o Numape da Unioeste, permanece desenvolvendo ações que dão continuidade à promoção da defesa dos direitos das mulheres.

Os objetivos do Núcleo incluem a promoção do acolhimento, atendimento jurídico e socioassistencial gratuito a mulheres que estejam em situação de violência e que necessitam da proteção para que lhes seja assegurada a tutela de seus direitos e a desvinculação do agressor, promover ações de prevenção por meio de práticas socioeducativas, articulação e mobilização social, visando ao combate à violência contra as mulheres e a busca pelo fortalecimento da rede de proteção e a conscientização da população acerca dos direitos deste público, buscando o efetivo cumprimento da Lei Maria da Penha.

Por marcar o aniversário da lei Maria da Penha, este mês é realizada a Campanha do Agosto Lilás, de conscientização para o fim da violência contra a mulher. “Vestimos a camisa lilás, vestimos toda a ideia de enfrentamento contra essa violência. Principalmente neste momento, com o contexto do isolamento social, a violência pode aumentar e o acesso da pessoa vulnerável na busca de ajuda pode ser mais difícil. As equipes do Numape estão se desdobrando e adaptando seu estilo de atendimento para chegar a essas mulheres que precisam ser acolhidas”, afirma a pró-reitora de Extensão, Fabiana Regina Veloso.

Segundo ela, a Universidade tem um papel extremamente importante no diálogo com a sociedade e atua de uma forma muito significativa por meio da extensão universitária. “Nós vivemos numa sociedade em que os problemas sociais acontecem. Não podemos aceitar que isso seja natural e não é fácil conviver com essas dificuldades ao nosso lado. O trabalho dos Numape’s tem sido excepcional, temos realizado grande número de atendimentos de vários formatos. É importante destacarmos que os resultados são visíveis, e é com grande orgulho que podemos afirmar que temos conseguido grandes resultados na redução desse cenário de violência contra mulher”, ressalta ela, destacando a gratidão pelas equipes do Núcleo.

Serviço

Os números para o atendimento psicológico e jurídico do Numape de Francisco Beltrão são: (46) 99126-9188 e (46) 98421-4733, respectivamente. Para conferir os conteúdos disponíveis nas redes sociais do Núcleo, acesse: Instagram: https://www.instagram.com/numapefb/ Facebook: https://www.facebook.com/numapefranciscobeltrao.

Em Toledo, o atendimento virtual pode ser realizado pelo número 45 3379-4099, onde é possível contatar a advogada e o assistente social do Numape pelo WhatsApp. Nas redes sociais, o Numape está no Instagram e Facebook (@numapetoledo), onde é possível encontrar informações sobre o trabalho do Núcleo e sobre os direitos das mulheres.

O atendimento virtual, em Marechal Cândido Rondon, está sendo realizado pelo número (45) 9 9841-0892. Para conferir os conteúdos produzidos nas redes sociais, acesse no Instagram @numapemcr e no Facebook Numape – Mal. Cândido Rondon.