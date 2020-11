O Boticário: Floratta ganha primeira versão Eua de Parfum com a intensidade da Flor do Amor

As fãs de Floratta serão surpreendidas com o lançamento do primeiro Eau de Parfum da Marca, o Floratta Fleur Suprême. A maior marca de Perfumaria Feminina do Boticário e do Brasil* cresce com a chegada desse lançamento que por ser um Eau de Parfum (EDP), apresenta maior concentração de matéria-prima e essência.

O lançamento traz uma das mais sofisticadas flores da perfumaria, a Ylang Ylang, conhecida também como a Flor do Amor. O resultado é uma fragrância marcante e de alta fixação**, ideal para viver e se entregar a um amor arrebatador, sentindo essa sensação à flor da pele.

A marca Floratta é um sucesso de vendas – a cada minuto, 15 unidades são vendidas no Brasil. São 10 fragrâncias diferentes, inspiradas em mulheres românticas e decididas. Floratta Fleur Suprême concentra todos os atributos dessa marca vencedora. Além do olfativo potente, a embalagem sofisticada é inspirada em formato de flor e transforma o produto em um objeto de arte. Para completar o lançamento, a linha tem também o Creme Intenso Hidratante Desodorante Corporal, que hidrata, protege e perfuma a pele***.

As novidades estão disponíveis em todas as lojas do Brasil, no e-commerce da marca, e pelo app do Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos pelo WhatsApp pelo número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo.

Campanha

Uma corda bamba, entre dois arranha-céus de uma metrópole, é a metáfora para representar toda a coragem de enfrentar os desafios e se arriscar na entrega ao amor intenso. Esse também é o cenário do novo comercial do Boticário, que apresenta o Eau de Parfum inédito, Floratta Fleur Suprême. O filme, criado pela AlmapBBDO, traz a protagonista caminhando sobre a corda suspensa com muita atitude e sem medo de se entregar ao amor intenso. Para conferir o vídeo na íntegra: https://www.youtube.com/watch?v=mr28vI8SmO4

* Kantar, Worldpanel Division, período: YTD Junho 2020 – Ranking em Valor Absoluto (R$).

**Resultado de pesquisa realizada em São Paulo, em março de 2020 pelo Instituto de Pesquisa Perception com 80 mulheres usuárias de fragrâncias, em que 8 entre 10 entrevistadas dizem que é uma fragrância marcante e com alta fixação.

****Mantém sua pele desodorizada. Resultados obtidos através de testes de eficácia (painel olfativo e testes instrumentais)