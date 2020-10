O Boticário inova e traz tecnologia suíça para as brasileiras

Atendendo às tendências e demanda crescente de cuidados com a pele, o Boticário lança Botik, sua nova marca de cuidados faciais, com portfólio ideal para uma rotina de skincare. A linha traz produtos com ativos dermatológicos potentes como Ácido Hialurônico, Vitamina C, Ácido Kójico, Cafeína, Peptídeos, Vitamina B5, Prebióticos e Argila Branca, para garantir a melhor performance nos cuidados com a pele do rosto.

As fórmulas foram cuidadosamente pensadas para atender às necessidades da pele brasileira e apresentam texturas ultraleves, de rápida absorção. Foram 7 anos entre estudos, desenvolvimento e testes que resultaram na união dos ativos mais poderosos a uma exclusiva tecnologia suíça. Essa tecnologia, patenteada por um laboratório suíço, faz a reprodução da alga Coenochloris Signiensis. Combinada aos demais ingredientes, ela entrega um efeito antioxidante poderoso para pele, com eficácia comprovada para o aumento da hidratação, a diminuição da profundidade de rugas e a melhora na barreira cutânea.

Os produtos Botik chegam ao mercado abrangendo as principais etapas da rotina de skincare, da limpeza à hidratação, com versões em gel, tônico, máscara, creme e sérum de alta potência. Cada concentrado oferece individualmente resultados diferentes e que podem ser combinados, como purificação, limpeza, renovação, efeito lifting, uniformização, luminosidade, amenização de rugas profundas e preenchimento.

Ao todo, o portfólio conta com 10 produtos veganos e cruelty free. Além disso, os cremes possuem refil e as fórmulas são compostas com mínimo de 75% de ingredientes naturais – chegando a mais de 90% em alguns itens. Os séruns e cremes de Botik ainda utilizam frascos de vidro feitos com material reciclado, gerando uma economia de 23 toneladas de vidro por ano.

Primeira linha de produtos orgânicos certificados

Simultaneamente ao lançamento de Botik de cuidados faciais, a marca também lançou uma linha de produtos orgânicos para o corpo e cabelos. Após um rigoroso processo de certificação, o Boticário é a primeira grande empresa de cosméticos brasileira autorizada a produzir uma linha de produtos orgânicos certificados pela Ecocert/Cosmos. A nova linha faz parte da família Nativa SPA traz fórmulas com ingredientes naturais, cuidadosamente selecionados da agricultura orgânica e livres de componentes químicos agressivos, livres de óleo mineral, parafina e vaselina, silicones, parabenos, sulfatos e corantes, garantindo uma fragrância 100% natural. Todo o processo de fabricação, cultivo e extração é rastreado pela certificadora, garantindo que não haja nenhum tipo de contaminação ou mutação na produção dos cosméticos. A linha apresenta quatro produtos: loção hidratante nas versões 400ml e 200ml, shampoo (300ml) e condicionador (300ml), com o poder nutritivo do extrato orgânico de quinoa, combinado com óleos, manteigas e extratos naturais, nutrindo e melhorando a saúde da pele e dos cabelos.